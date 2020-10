Corona: Hamburg verschärft Regeln und verhängt Sperrstunde Stand: 16.10.2020 14:50 Uhr Ab Sonnabend gilt in Hamburg zwischen 23 und 5 Uhr für Gaststätten eine Sperrstunde sowie ein Alkoholverkaufsverbot. Auf privaten Feiern sind nur noch 15 Personen erlaubt. An Oberstufen und Berufsschulen gilt Maskenpflicht.

Wegen der steigenden Corona-Zahlen müssen in Hamburg von Sonnabend an alle Gaststätten um 23 Uhr schließen. Die Sperrstunde gelte bis 5 Uhr morgens, teilte der Senat am Freitag mit. In diesem Zeitraum gelte zugleich ein allgemeines Verbot des Verkaufs und der Abgabe von alkoholischen Getränken.

Einschränkung auch bei privaten Feiern

Auch die Zahl der Teilnehmenden von Privatfeiern wird weiter eingeschränkt. Innerhalb der eigenen Wohnung seien von Sonnabend an nur noch maximal 15 Personen erlaubt. Bislang lag die Zahl bei 25. Außerhalb der eigenen Wohnung sind diese nur noch mit bis zu 25 Menschen zulässig. Zusätzlich werde empfohlen, körperliche Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und geeignete Hygienemaßnahmen einzuhalten, hieß es weiter.

Veranstaltungen im Freien nur noch mit 100 Teilnehmenden

Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze sind im Freien nur noch mit bis zu 100 Teilnehmenden zulässig. In geschlossenen Räumen dürfen es höchstens 50 Menschen sein. Wenn während der Veranstaltung Alkohol ausgeschenkt werde, reduziere sich die Anzahl der zulässigen Teilnehmenden jeweils um die Hälfte.

Maskenpflicht in Oberstufen und an Berufsschulen

Zudem wird die Maskenpflicht ausgeweitet: Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen sowie an den Oberstufen der allgemeinbildenden Schulen müssen von kommender Woche an auch im Unterricht Mund-Nase-Masken tragen. Zudem sollen die Klassenräume in allen Schulen nach den Herbstferien alle 20 Minuten gelüftet werden, teilte der Senat mit.

Hamburg nähert sich dem Grenzwert

Eigentlich waren Verschärfungen erst bei einer Überschreitung des Grenzwertes erwartet worden, der bei 50 Infektionen auf 100.000 Einwohnende in einer Woche festgelegt ist. Den ersten kritischen Wert hat Hamburg schon vor gut einer Woche überschritten: mit 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche. Am Freitag lag der Wert bei 44,9 und damit nicht mehr weit entfernt vom Grenzwert von 50 Neuinfektionen.

Ansteckungen auch am Arbeitsplatz

Allerdings sind inzwischen nicht nur Partys und Feiern das Problem - sondern auch der Arbeitsplatz. Diese Beobachtung machen die Hamburger Gesundheitsämter. Deshalb gibt es noch einmal den dringenden Appell, zu Hause zu bleiben, wenn man sich krank fühlt.

Klinikpersonal soll schneller getestet werden

Um das Virus möglichst aus den Krankenhäusern und Pflegeheimen herauszuhalten, soll das Personal dort so schnell wie möglich regelmäßig getestet werden. Diese Tests sind Teil einer neuen, bundesweiten Strategie, bei der so bald wie möglich auch die neuen Schnelltests zum Einsatz kommen sollen.

Hamburg bleibt bei Beherbergungsverbot

Auch dass Beherbergungsverbot bleibt in Hamburg wohl erst einmal bestehen - Am Freitag gab es dazu eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts. Gleichwohl findet Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)diese Regel nicht gut. Er pocht jedoch auf Einheitlichkeit in allen Bundesländern. Das fordert auch die Hamburger Handelskammer. Mehrere Bundesländer hatten das Verbot am Donnerstag gekippt - oder es wurde von den Gerichten gekippt.

