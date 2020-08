Stand: 07.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona: Alkoholverbote auch an diesem Wochenende

Das Sommerwetter von Hoch "Detlef" dürfte die Feierlaune steigern, doch wegen Corona wollen die Hamburger Behörden auch an diesem Wochenende große Menschenansammlungen in den Ausgehvierteln verhindern. Dazu haben die Bezirke Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Mitte erneut einen Außer-Haus-Verkauf von Alkohol verfügt.

St. Pauli, Schanze und Ottensen betroffen

Die Einschränkungen beginnen am Freitag und Sonnabend jeweils um 20 Uhr und gelten bis 6 Uhr des Folgetages. Betroffen sind Kioske, Supermärkte, Tankstellen und der sogenannte Gassenverkauf von Alkohol durch Bars oder Lokale auf St. Pauli, in der Schanze und im Bereich Alma-Wartenberg- und Spritzenplatz in Ottensen.

Zuletzt weniger Menschen am Wochenende unterwegs

Weniger Alkohol, weniger Gruppen von Feiernden und dadurch ein besserer Schutz vor dem Coronavirus: Diese Formel war nach den Erkenntnissen von Polizei und Behörden am vergangenen Wochenende weitgehend aufgegangen. Zwar hatte das warme Sommerwetter wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen gezogen, doch diese hielten sich nach Angaben der Polizei in den Ausgehvierteln besser an die Corona-Abstandsregeln als zuletzt. Zuvor hatten sich in St. Pauli, im Schanzenviertel und in Altona an den Wochenenden auf einigen Plätzen Hunderte Menschen versammelt, oft ohne auf den Sicherheitsabstand zu achten.

