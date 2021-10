Corona: 2.500 Erstimpfungen pro Tag in Hamburg Stand: 04.10.2021 06:00 Uhr Mehr als 16.000 Corona-Impfungen an nur einem Tag: Das war Anfang Juli der Rekord in Hamburg. Diese Zahlen sind zwar seitdem deutlich zurückgegangen, bleiben aber schon seit Wochen auf einem stabilen Niveau.

Bis zu 2.500 Menschen bekommen immer noch in Hamburg jeden Tag ihre Erstimpfung: in Arztpraxen, in Krankenhäusern oder in Bürgerhäusern, in Kirchen oder Moscheen. Rückblickend fällt dabei kaum ins Gewicht, dass das Impfzentrum in den Messehallen Ende August geschlossen wurde: Die Zahl der Impfungen ist dadurch nicht in den Keller gesackt.

Elbphilharmonie, Kneipen und Kaltgetränke

Das dürfte daran liegen, dass die Stadt massiv auf das mobile Impfen vor Ort setzt. Besonders gut angenommen werden die Angebote in den Einkaufszentren. Und diese Woche stehen weitere öffentlichkeitswirksame Aktionen an: So zum Beispiel am Montag in der Elbphilharmonie, wo man sich zwischen 14 und 22 Uhr die Injektion mit Biontech oder Johnson & Johnson abholen und zum Ausruhen die Bühne nutzen kann. Eine Anmeldung ist nicht möglich und auch nicht notwendig.

Prominenz ist auch dabei

Am Mittwoch impft der Präsident der Ärztekammer, Pedram Emami, persönlich auf St. Pauli. Und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) reicht in einem Irish Pub in Harburg nach dem Impfen ein alkoholfreies Kaltgetränk. Am Freitag waren zur zweiten Impfaktion im Volksparkstadion 546 Menschen gekommen. Einen Überblick über alle aktuellen Impfangebote in der Stadt gibt es auf der Internetseite www.hamburg.de/corona-impfstationen.

AUDIO: Corona-Impfungen in Hamburg: So geht es weiter (1 Min) Corona-Impfungen in Hamburg: So geht es weiter (1 Min)

Mobiles Impfen soll bis Jahresende weitergehen

Bis mindestens Ende des Jahres soll das mobile Impfen weitergehen, sagte Behördensprecher Martin Helfrich. In Hamburg sind inzwischen rund 82 Prozent der Menschen ab 12 Jahren mindestens einmal geimpft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.10.2021 | 06:00 Uhr