Polizeieinsatz nach Randale zweier Mädchen im Kinderkrankenhaus Stand: 21.05.2024 15:20 Uhr Die Hamburger Polizei ist in der Nacht zu Dienstag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ins Altonaer Kinderkrankenhaus gerufen worden. Dort sollen zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen randaliert und Patientinnen und Patienten bedroht haben.

Zunächst waren drei jugendliche Mädchen mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht worden. Den Grund dafür nennt die Polizei aus Datenschutzgründen nicht. Wenig später eskalierte die Situation in der Notaufnahme des Kinderkrankenhauses.

Mädchen randalierten und griffen Patientin an

Die beiden 12 und 13 Jahre alten Mädchen warfen einen Bildschirm vom Tisch, zertrümmerten eine Plexiglasscheibe und zerstörten einen Aufsteller im Eingangsbereich. Das dritte Mädchen war nicht beteiligt und versuchte offenbar noch, Schlimmeres zu verhindern. Dann gingen die 12 und 13-Jährigen auf eine Patientin los, die mit ihrem Sohn in der Notaufnahme wartete. Laut Polizei wurde die Frau getreten, außerdem ging ihre Brille zu Bruch. Dann flüchtete sie mit ihrem Sohn in ihr Auto.

Gründe für die Tat sind unklar

Warum die Mädchen, die beim Kinder- und Jugendnotdienst in der Feuerbergstraße untergebracht sind, ausrasteten, ist unklar. Sie wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen und an ihre Betreuerinnen und Betreuer übergeben.

