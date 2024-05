Mehrere Feuerwehreinsätze wegen überfluteter Straßen in Hamburg Stand: 20.05.2024 21:03 Uhr Am Pfingstmontag hat ein Platzregen zu acht Feuerwehreinsätzen im Hamburger Norden geführt. Neben Duvenstedt und Wohldorf-Ohlstedt gab es einen Einsatz in Lurup und gleich drei Einsätze in Hamburg-Eidelstedt.

Die großen Wassermengen kamen am Nachmittag herunter. In der Lohkampstraße in Eidelstedt waren daraufhin an mehreren Stellen die Kapazitäten der Siele erreicht und das Wasser blieb auf der Straße stehen.

Wasser staute sich 30 Zentimeter hoch

Das Wasser staute sich dort 30 Zentimeter hoch, wie der Lagedienst mitteilte. Betroffen war ein Abschnitt von etwa 100 Metern Länge. Wegen verstopfter Siele konnte das Wasser nicht abfließen. Die Straße war fast anderthalb Stunden lang gesperrt. Insgesamt bewertete die Feuerwehr die wetterbedingte Einsatzlage aber als glimpflich.

