Bund-Länder-Beratungen: Hamburg erwartet Beschlüsse zu Tests Stand: 24.01.2022 06:46 Uhr Heute beraten Bundesregierung und Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Erwartet werden Neuregelungen in Details, aber keine dramatischen Veränderungen. Die Hamburger Gesundheitsbehörde geht davon aus, dass es vor allem Beschlüsse zur Teststrategie gibt.

Viele Hamburgerinnen und Hamburger haben zurzeit große Probleme, schnell einen PCR-Test zu bekommen. Vor allem in den Fällen, in denen sie schon ein positives Schnelltest-Ergebnis haben - es also den Verdacht gibt, dass sie sich mit Corona infiziert haben.

Wird die Teststrategie angepasst?

Die PCR-Testkapazitäten reichen aber derzeit nicht, das weiß auch Martin Helfrich, der Sprecher der Gesundheitsbehörde. "Es ist deswegen davon auszugehen, dass die Bestimmungen in Bund und Ländern, die die Pflicht zur Durchführung von Tests regeln, die aber auch die Quarantänebestimmungen dann näher ausführen, im Verlaufe der kommenden Woche angepasst werden. Hier werden sich Änderungen ergeben", sagte er im Gespräch mit NDR 90,3.

AUDIO: Ministerpräsidentenkonferenz: Was Hamburg erwartet (1 Min) Ministerpräsidentenkonferenz: Was Hamburg erwartet (1 Min)

Die Gesundheitsbehörde erinnert daran, dass man sich auch jetzt schon mit einem positiven Schnelltest-Ergebnis isolieren muss - wegen der möglichen Ansteckungsgefahr. Ein Frei-Testen ist frühestens nach sieben Tagen möglich, und wenn man mindestens zwei Tage lang keine Symptome hatte. In der Regel muss man bei einem positiven Testergebnis zehn Tage zu Hause bleiben.

