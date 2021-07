99 neue Corona-Fälle in Hamburg: Inzidenzwert bei 29,4 Stand: 26.07.2021 12:09 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Montag 99 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 52 Neuinfektionen mehr als am Montag vor einer Woche. Am Sonntag gab es 72 Neuinfektionen.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 78.545 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 76.000 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert bei 29,4

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen steigt weiter - von 26,6 am Sonntag auf 29,4 am Montag. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 15,4.

32 Corona-Fälle in den Krankenhäusern

In den Hamburger Krankenhäusern werden mit Stand von Freitag 32 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. 14 davon werden auf Intensivstationen versorgt. Laut RKI sind in der Hansestadt seit Beginn der Pandemie mit Stand vom Sonnabend insgesamt 1.607 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

