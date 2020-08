Stand: 07.08.2020 12:50 Uhr - NDR 90,3

19 weitere Corona-Fälle bei Blohm+Voss

Bei der Hamburger Werft Blohm+Voss sind bei den Tests für die gesamte Belegschaft 19 weitere Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten dort nach Angaben der Sozialbehörde insgesamt auf 78.

Behörden suchen nach Infektionswegen

Die jetzt festgestellten Neuinfektionen stellen das Hygienekonzept bei Blohm+Voss infrage. Denn laut Behörde sind sie in Bereichen aufgetreten, in denen die Beschäftigten eigentlich von den bisher bekannten Fällen getrennt gewesen sein sollten. Auf der Suche nach dem Verbreitungsweg prüft das Gesundheitsamt mögliche Kontakte in den Pausenräumen und Sanitäranlagen der Werft sowie das Belüftungssystem.

Die Sozialbehörde bestätigte den Eindruck der IG Metall, nach dem die Infektionen nicht bei der Stammbelegschaft von Blohm+Voss aufgetreten seien, sondern im wesentlichen bei den Beschäftigten, die für Firmen mit Werkverträgen auf dem Werftgelände arbeiten.

Neue Tests in der kommenden Woche

Die Arbeit auf der Werft ruht gegenwärtig, da die Beschäftigten zu Hause bleiben sollen, bis die Lage geklärt ist. Wann die Arbeit wieder aufgenommen werden kann, hängt nach Auskunft der Behörde von den Erkenntnissen der kommenden Tage und Wochen ab. Bei Blohm+Voss waren erstmals vor einer Woche sechs Infizierte festgestellt worden. Daraufhin wurden die Tests nach und nach auf die gesamte Werft und alle Fremdfirmen auf dem Gelände ausgeweitet. In der kommenden Woche sollen die Tests wiederholt werden.

Für Hamburg ist es der erste große Corona-Ausbruch in einem Unternehmen. Zuletzt hatte es laut Sozialbehörde mehrere Fälle am selben Ort in einem Flüchtlingswohnheim in Wandsbek sowie in einem Pflegeheim in Bramfeld gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.08.2020 | 13:00 Uhr