Zwillingsschwestern in Hamburg von Zug erfasst - 18-Jährige tot Stand: 18.01.2023 12:42 Uhr In Hamburg sind am Dienstagabend 18-jährige Zwillingsschwestern von einem Zug erfasst worden. Eine der beiden kam dabei ums Leben, die andere wurde schwer verletzt.

Die jungen Frauen waren gegen 19.30 Uhr etwa 250 Meter hinter der S-Bahnstation Allermöhe auf dem Gleisbett unterwegs. Dort wollten sie offenbar die Schienen nahe des Sophie-Schoop-Wegs überqueren. Dabei wurden sie von einer heranfahrenden Regionalbahn erfasst.

Schwerverletzte nach Not-OP in stabilem Zustand

Eines der Opfer starb noch am Unfallort, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Die zweite Frau wurde den Angaben nach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Sie befindet sich laut Polizei in einem stabilen Zustand.

Zug von Rettungskräften evakuiert

Bei dem Unfall wurde die Hydraulik des Triebwagens beschädigt. Der Zug, der auf dem Weg von Hamburg nach Schwerin war, konnte nicht mehr weiterfahren. Rettungskräfte evakuierten die Waggons. Die rund 200 Fahrgäste mussten in Busse und Taxis umsteigen.

Führte Mutprobe zum Unfall?

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Bundespolizei prüfen, ob eine Mutprobe zum Unfall geführt haben könnte. Möglicherweise hatten sich die Zwillinge auf die Gleise gestellt, um Handy-Videos zu drehen. Das ist nach Angaben der Bundespolizei ein erster Ansatz für die Ermittlungen.

AUDIO: Polizei ermittelt nach Zug-Unfall in Allermöhe (1 Min) Polizei ermittelt nach Zug-Unfall in Allermöhe (1 Min)

Zwillinge waren der Polizei bekannt

"Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Er berichtete, dass die Zwillinge der Polizei wegen "niedrigschwelliger Delikte" bekannt waren. Auch "unerlaubten Aufenthalt auf Gleisen" habe es schon gegeben. Man habe in Kontakt mit den Eltern gestanden. Welche Vorfälle es genau in der Vergangenheit gab, werde derzeit ermittelt.

Zeugen gesucht

Der Sprecher betonte, es könne aber auch ein tragischer Unfall beim Überqueren der Gleise gewesen sein. Auf Nachfrage erklärte der Sprecher, dass es sich allerdings nicht um eine Stelle gehandelt habe, die dafür bekannt sei, unerlaubt als Abkürzung genutzt zu werden. Auch ein Suizidversuch sei eine Möglichkeit, sagte er. "Wir suchen nun Zeugen."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.01.2023 | 13:00 Uhr