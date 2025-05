Aktionstag gegen Brustkrebs in der Hamburger Innenstadt Stand: 17.05.2025 17:46 Uhr Die Hamburger Innenstadt war am Sonnabend Pink. Am Gerhart-Hauptmann-Platz fand von 10 bis 17 Uhr ein "Aktionstag gegen Brustkrebs" statt - die häufigste Krebsart unter Frauen. Mit dabei waren viele Kliniken und Gesundheitszentren, Krebsgesellschaften und auch Stiftungen.

Medizinerinnen und Mediziner informierten darüber, warum die Krebsvorsorge so wichtig ist. Wie die Therapien aussehen oder auch wie entscheidend die Ernährung ist, um wieder gesund zu werden? Aber es ging auch um Mutmach-Geschichten für Betroffene und darum, wie sie sich trotz der Krankheit weiter als Frau fühlen können - etwa durch Produkte wie Perücken, Implantate oder spezielle Bademoden und Wäsche.

Fegebank: "Brustkrebs aus der Tabuzone herausholen"

Schirmherrin des Events war Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). "Wir müssen Themen wie Brustkrebs aus der Tabuzone herausholen und sichtbar machen", sagte sie im Vorwege. Der Aktionstag mache nicht nur aufmerksam, sondern auch Mut. Und er zeige Betroffenen: Ihr seid nicht allein.

Bundesweit mehr als 70.000 Brustkrebs-Fälle pro Jahr

Videos 2 Min Kampf gegen Brustkrebs: Foto-Aktion mit 20 Frauen Renommierte Fotografen haben die betroffenen Frauen ins Bild gesetzt. Bei einem Event in Hamburg wurden die Aufnahmen präsentiert. 2 Min

In Hamburg erkranken jedes Jahr etwa 1.300 Frauen an Brustkrebs, bundesweit laut Robert Koch-Institut mehr als 70.000. Es die häufigste Krebsart bei Frauen, sie kommt aber auch bei Männern vor, bundesweit erkranken jährlich 740 Männer daran. Wird die Krankheit früh erkannt, können inzwischen 80 bis 85 Prozent der Patientinnen und Patienten geheilt werden. Auch darum soll die Veranstaltung die Krankheit ins Bewusstsein holen.

Viele Angebote zur Früherkennung in Hamburg

Hamburg habe ein breites Vorsorgeangebot zur Früherkennung, unter anderem spezialisierte Mammazentren, das Screening-Programm direkt in der Innenstadt - niedrigschwellig, kostenlos, erreichbar, so Fegebank. "Mein Appell an alle Frauen und auch an alle Männer, die ihre Partnerinnen, Mütter, Kolleginnen oder Töchter unterstützen: Gehen Sie zur Vorsorge, fragen Sie nach, sprechen Sie darüber. Früherkennung kann Leben retten - ganz real", so die Zweite Bürgermeisterin.

Weitere Informationen Brustkrebs: Symptome und Behandlung des Mammakarzinoms Brustkrebs ist der häufigste Krebs bei Frauen. Wie wird er entdeckt und behandelt? Und was hilft beim Umgang mit der Krankheit? mehr Brustkrebs bei Männern: Oft spät erkannt Brustkrebs wird bei Männern oft erst spät erkannt. Die Ursache ist häufig ein zu hoher Östrogenspiegel - durch starkes Übergewicht und starken Alkoholkonsum. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.05.2025 | 10:00 Uhr