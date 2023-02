Zwei Verletzte nach Messerangriff in Hamburg-Niendorf Stand: 04.02.2023 08:32 Uhr Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Hamburg-Niendorf sind in der Nacht zu Sonnabend zwei Menschen durch Messerstiche verletzt worden.

An dem Streit am Ohmoorring in Niendorf waren laut Polizei zwei Männer und eine Frau beteiligt. Einer der beiden Männer, ein 51-Jähriger, erlitt bei der Auseinandersetzung schwere Stichverletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beteiligte Frau wurde durch einen Stich ins Gesicht verletzt.

Es ging wohl um einen Beziehungsstreit

Nach Angaben der Polizei soll es sich bei der Auseinandersetzung um einen Beziehungsstreit gehandelt haben. Bei dem dritten Beteiligten, einem 42-jährigen Mann soll es sich möglicherweise um den Bruder der Frau handeln. Die näheren Hintergründe sind bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

