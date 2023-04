Zahl der Straftaten von Kindern steigt deutlich Stand: 17.04.2023 12:20 Uhr Gegen 93.000 Kinder ermittelte die Polizei 2022 bundesweit wegen eines Strafdelikts, am häufigsten wegen Diebstahl. Auch in Hamburg sind mehr Kinder straffällig geworden als noch im Jahr zuvor.

Laut Kriminalstatistik stieg in Hamburg die Zahl der Tatverdächtigen in allen Altersgruppen an, am stärksten jedoch bei den Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Gegen knapp 3.000 Kinder ermittelte die Hamburger Polizei im vergangenen Jahr, das sind 37 Prozent mehr als im Vorjahr - als es allerdings auch noch Corona-bedingte Einschränkungen gab.

Deutlich mehr Gewalt auf Schulhöfen

Besonders auffällig ist die Zunahme der Gewalt auf den Schulhöfen. Dort stieg die Zahl der Körperverletzungen um ganze 112 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Einen deutlichen Anstieg bei der Zahl tatverdächtiger Kinder verzeichnete die Hamburger Polizei im vergangenen Jahr auch im Zusammenhang mit Sexualstraftaten. Gegen 126 Kinder wurde in diesem Zusammenhang ermittelt. Dabei ging es zumeist um die Verbreitung pornografischer Fotos in Chats oder bei Social-Media-Plattformen im Internet. Oft würden die Kinder dabei unterschätzen, dass es sich dabei um eine Tat handele, die schwer bestraft werden könne, so die Polizei.

