Zahl der Erstklässler an Hamburgs Schulen nimmt ab Stand: 03.02.2025 06:00 Uhr In Hamburg werden im Sommer voraussichtlich weniger Kinder eingeschult als im vergangenen Schuljahr. Gibt es eine generelle Trendwende?

Insgesamt kommen nach vorläufigen Zahlen der Schulbehörde 16.951 Mädchen und Jungen in die Erste Klasse. Das sind 620 weniger als 2024.

In fünf Bezirken weniger Einschulungen

Das bisherige Rekordjahr war 2023 - seitdem gehen die Zahlen leicht zurück. In diesem Jahr sind die Anmeldezahlen in fünf von sieben Hamburger Bezirken gesunken. Nur in Eimsbüttel und Nord gab es weiter leichte Steigerungen. Die meisten Anmeldungen gab es bei der Fridtjof-Nansen-Schule in Lurup, gefolgt von der Ganztagsgrundschule Am Johannisland in Neugraben-Fischbek.

Rückgang auch bei den Vorschulen

Auch für die Vorschulklassen haben Eltern insgesamt knapp 130 Kinder weniger angemeldet als im vorherigen Schuljahr. Die Zahl ist auf etwa 10.953 gesunken.

Schulbehörde sieht noch keine generelle Trendwende

Aus Sicht von Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) ist es aber noch zu früh, von einer generellen Trendwende zu sprechen. Denn nach wie vor seien die Anmeldezahlen hoch. Die Schulbehörde weist auch darauf hin, dass noch mehrere Hundert Anmeldungen ausstehen. Die Aufnahmebescheide an die Familien soll es erst im April geben.

