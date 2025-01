Feuer in Lohbrügge: Neubau einer Grundschule abgebrannt Stand: 08.01.2025 07:08 Uhr Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge ist auf dem Gelände der Grundschule Mendelstraße am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde der Neubau der Schule komplett zerstört. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Der Schulneubau stand am Montagabend komplett in Flammen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Zudem erschwerten kräftige Windböen den Einsatz. Aber das sei nicht das einzige Problem gewesen, sagte Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann am Dienstag NDR 90,3. Das Gebäude sei zu großen Teilen aus Holz gebaut, was im Brandverlauf zu einer erhöhten Einsturzgefahr geführt habe, so Hartmann. Den Kolleginnen und Kollegen sei es aber gelungen, den Brand so weit unter Kontrolle zu bekommen, dass die Flammen nicht auf andere Gebäude übergreifen konnten.

Im Sommer sollte der Neubau fertig sein

Noch vor Kurzem konnten Eltern den Rohbau der Grundschule besichtigen. Im Sommer sollte das 12,8 Millionen Euro teure neue Gebäude eigentlich fertiggestellt werden. Jetzt ist es völlig zerstört.

Vorerst kein Schulbetrieb

Nun müsse es neu aufgebaut werden, sagte Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) am Dienstag bei einem Besuch in Lohbrügge. Es sei schon tragisch jetzt vor den Trümmern zu stehen. Bis Ende der Woche werde kein Schulbetrieb möglich sein. Ab Montag sollen die Schülerinnen und Schüler wieder vor Ort Unterricht haben, sagte Bekeris im Interview mit NDR 90,3.

Brandursache steht noch nicht fest

Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Etwa 125 Einsatzkräfte waren insgesamt vor Ort, um den Brand zu löschen. Für Nachlöscharbeiten waren danach noch 20 Feuerwehrleute im Einsatz.

