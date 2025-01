Drei neue Schulen gehen in Hamburg bald an den Start Stand: 09.01.2025 15:34 Uhr Im kommenden Schuljahr werden in Hamburg drei neue Schulen ihren Betrieb aufnehmen. Zwei neue Grundschulen und eine Stadtteilschule gehen in den Bezirken Eimsbüttel und Harburg an den Start.

In Harvestehude eröffnet nach den Sommerferien die Grundschule Isestraße. Das besondere an ihr ist, dass die Schülerinnen und Schüler dort jahrgangsübergreifend lernen. Außerdem gibt es eine Digitalwerkstatt. Kinder können beispielsweise Podcasts aufnehmen oder 3D-Druck kennenlernen.

Eröffnungen auch im Hamburger Süden

Die zweite neue Grundschule heißt "Alte Weiden" und befindet sich in Neugraben-Fischbek. Hier soll klassenübergreifend gearbeitet werden. Außerdem nimmt in Harburg die Stadtteilschule "Traute-Lafrenz-Schule" den Betrieb auf.

Für die neuen Schulen können Eltern ihre Kinder für die Vorschule oder erste Klasse schon anmelden. Die Anmeldewoche für die 5. Klasse findet Anfang Februar statt.

Sechs weitere Schulen in den kommenden beiden Jahren

"Hamburgs in den vergangenen Jahren neu gegründete Schulen kommen bei den Eltern gut an", sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) am Donnerstag. Das zeigten unter anderen die Anmeldeergebnisse. In den kommenden beiden Jahren sollen sechs weitere Schulen gegründet werden.

Unterdessen wird die Schülerzahl in Hamburg laut Schulbehörde in diesem Jahr nicht mehr ganz so stark steigen wie in den vergangenen Jahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule