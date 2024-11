Hamburgs Schulen wollen Lust auf Mathematik und Technik machen Stand: 25.11.2024 12:12 Uhr Schülerinnen und Schüler in ganz Hamburg haben an den nächsten fünf Tage Experimente und Mitmachaktionen im Stundenplan. Während der "MINT"-Woche sollen sie an naturwissenschaftlichen und technischen Themen arbeiten.

Die Abkürzung "MINT" steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Diese Bereiche sind zentral für viele Berufe. In Deutschland gibt es nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft 500.000 "MINT"-Stellen, aber mehr als die Hälfte bleibe momentan unbesetzt. Der Grund: Es herrscht ein Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern.

Immer mehr Kinder mit schwachen Leistungen in Mathe

Die Probleme zeigen sich schon in den Schulen. Im Fach Mathematik hat sich der Anteil der leistungsschwachen Kinder deutschlandweit seit 2011 fast verdoppelt. Und am Ende der 4. Klasse liegen die Leistungen der Mädchen im Schnitt 15 Wochen hinter denen der Jungs.

Aktionswoche soll Kinder für "MINT"-Fächer begeistern

Um Kinder und Jugendliche für diese Fächer zu begeistern, läuft seit Montag die "MINT"-Woche an den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten dabei an realen Problemen. Zum Beispiel, wie man elektronische Fahrzeuge baut, den Schulhof für Starkregen fit macht oder an der Frage, was KI-Anwendungen für unsere Privatsphäre bedeuten.

Weitere Informationen Informatik als Pflichtfach: Erste Hamburger Schulen starten Test Acht Schulen starten im August einen Testlauf, bevor das Fach Informatik 2025 zum Pflichtfach in Hamburg wird. (08.07.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.11.2024 | 12:00 Uhr