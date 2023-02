Wirtschaftsförderung schafft Tausende Arbeitsplätze in Hamburg Stand: 28.02.2023 13:59 Uhr Rund 7.400 Arbeitsplätze sind im vergangenen Jahr durch die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft neu geschaffen oder abgesichert worden. Das geht aus der Bilanz von Hamburg Invest hervor, die Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag im Rathaus vorgestellt hat.

Den Angaben zufolge wurden 52 Unternehmen im Jahr 2022 durch Hamburg Invest neu angesiedelt. Dabei investierten die Unternehmen im vergangenen Jahr 828 Millionen Euro in Hamburg. Das ist laut Leonhard ein Höchstwert. Im Jahr 2021 betrug die Summe noch 752 Millionen Euro.

Leonhard: Hamburg für Zukunftsbranchen interessant

Leonhard sagte: "Die meisten neuen Arbeitsplätze wurden in den Bereichen Mobilität, Life Sciences, Energie und Logistik geschaffen. In diesen Branchen besteht viel Dynamik, und Hamburg ist ein Standort, der gerade für Zukunftsbranchen gefragt ist." Die rund 960 Firmen, die insgesamt betreut wurden, kommen überwiegend aus dem deutschen Mittelstand (rund 600) oder sind Start-ups (rund 200).

In Hamburg sind freie Flächen rar

Hamburg Invest hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr insgesamt 12,2 Hektar Gewerbefläche an Unternehmen vermittelt. Davon waren rund 3,7 Hektar private und rund 8,4 Hektar städtische Flächen, darunter 6 Flächen der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft. Da der Platz im Stadtstaat Hamburg knapp ist, schaut Hamburg Invest sehr genau, wer eine freie Fläche bekommt. Da spielt es vor allem eine Rolle, wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden und wie viel Wertschöpfung dahinter hängt. Im Zweifelsfall müsse man jemanden, der eine große Lagerhalle mit wenig Jobs errichten will, auch mal weiterziehen lassen ins Umland.

Große Logistikhalle in Wilhelmsburg

Ein positives Beispiel ist in dem Zusammenhang eine riesige Logistikhalle, die in Wilhelmsburg entstanden ist, genannt "Mach 2". Dort sind auf dem Areal einer ehemaligen Getränkefabrik zweigeschossige Hallen gebaut worden, wo die schweren Lastwagen auch in den zweiten Stock fahren können. In der Form gab es sowas in Deutschland noch nicht. Einer der Mieter ist zum Beispiel Airbus.

Mehrere Faktoren dämpfen Investitionsklima

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg in der Ukraine sorgen laut Wirtschaftsbehörde nach wie vor für ein insgesamt gedämpftes Investitionsklima. Einschränkend wirkten sich zudem die Preissteigerungen bei Bau- und Energiekosten aus.

