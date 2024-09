Stand: 17.09.2024 18:41 Uhr Wirbel um geplante Umstrukturierungen bei Wasserschutzpolizei

Geplante Umstrukturierungen sorgen bei der Wasserschutzpolizei in Hamburg für Unmut. Das Wasserschutzpolizeikommissariat 1 in Waltershof soll nach den Plänen der Polizeiführung geschlossen und mit dem Wasserschutzpolizeikommissariat 2 am Standort Steinwerder zusammengelegt werden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem NDR Hamburg Journal. Der Personalrat müsse der Umstrukturierung aber noch zustimmen. Geschlossen werden soll außerdem die Außenstelle der Wasserschutzpolizei an den Landungsbrücken und die an der Alster soll nur noch im Sommer geöffnet haben. Die Deutsche Polizeigewerkschaft kündigte Widerstand an.

