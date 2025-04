Hamburger Airport zieht Bilanz: Mehr Passagiere, Umsatz und Gewinn Stand: 03.04.2025 15:06 Uhr Mehr Passagiere, mehr Umsatz und mehr Gewinn. Der Hamburger Flughafen hat eine positive Bilanz gezogen. Das vergangene Geschäftsjahr wurde mit einem Plus von 20,4 Millionen Euro abgeschlossen. 2023 waren es 6,6 Millionen Euro.

Fast 15 Millionen Passagiere haben den Airport im vergangenen Jahr genutzt - rund eine halbe Million mehr als erwartet.

Flughafen-Chef: Mehr junge Leute reisen

"Das spüren wir bei den wirtschaftlichen Zahlen", freut sich Flughafen-Chef Christian Kunsch. Er geht davon aus, dass das Niveau beim Gewinn und den Passagierzahlen auch in diesem Jahr gehalten werden kann. Laut Kunsch sind es vor allem junge Leute, die mehr reisen als vor Corona.

Flughafen investiert 20 Millionen Euro

In den kommenden Jahren soll der Flughafen für Passagiere noch komfortabler werden. Bis 2027 sollen rund 20 Millionen Euro investiert werden, damit sich die Fluggäste wohlfühlen. Geplant sind beispielsweise fünf neue Kinderspielecken, die bis zum Sommer fertig sein sollen. Darüber hinaus sollen eine neue Raucherlounge, neue Sitzbereiche und Sanitäranlagen entstehen. "Es wird ein echtes Facelift geben", meint Kunsch. Außerdem will der Flughafen weiterhin in die Sicherheit und beispielsweise in die Erneuerung der Gepäckförderanlage investieren.

