Winterdom in Hamburg startet am Freitag mit 2G-Modell Stand: 03.11.2021 15:00 Uhr Der Winterdom kann in diesem Jahr wieder stattfinden. Er beginnt am Freitag unter 2G-Bedingungen. Das bedeutet, dass das Volksfest nur von Geimpften und Corona-Genesenen besucht werden kann. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre.

Wer den Winterdom besuchen möchte, muss die entsprechenden Nachweise vorzeigen. Auf dem Gelände gilt keine Maskenpflicht, auch die Begrenzung der Teilnehmerzahl fällt weg. Damit soll es für die Besucherinnen und Besucher ein Erlebnis wie vor der Corona-Pandemie geben, sagte Sören Lemke, Leiter des Dom-Referats der Behörde für Wirtschaft und Innovation.

Rund 200 Fahrgeschäfte

Unter den Schaustellerinnen und Schaustellern sowie Gastronominnen und Gastronomen gab es den Angaben zufolge auch eine deutliche Mehrheit für das 2G-Modell. Besucherinnen und Besucher können sich auf rund 200 Fahrgeschäfte freuen - unter anderem auf drei Achterbahnen (Wilde Maus, Rock & Rollercoaster und Crazy Mouse). Klassiker wie das Riesenrad und Schiffsschaukeln sind auch dabei. Außerdem gibt es Feuerwerke und eine Laser-Show. Es werde ein Spektakel, sagte Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg.

Impfnachweis nötig

Für einen Besuch des Winterdoms gelten unter 2G folgende Bedingungen: An den drei Eingängen (St. Pauli, Messehallen, Feldstraße) wird der 2G-Nachweis inklusive amtlichem Ausweisdokument (Führerschein, Lichtbildausweis, Reisepass) kontrolliert. Die Kontaktnachverfolgung läuft mit einem Check-In über die Luca-App. Menschen ohne Smartphone oder Luca-App können sich über Terminals vor Ort eintragen. Ausgenommen von der 2G-Nachweispflicht sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre. Jugendliche an der Grenze zur Volljährigkeit sollten am Check-In auf Nachfrage einen Altersnachweis vorlegen können.

Winterdom bis 5. Dezember

Der Winterdom findet einen Monat lang bis zum 5. Dezember statt. Er hat montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr, freitags und sonnabends von 15 bis 24 Uhr und sonntags von 14 bis 23 Uhr geöffnet.

Im Sommer erster Dom nach Corona-Pause

Der Dom war Corona-bedingt viermal abgesagt worden. Im Sommer konnten die Besucherinnen und Besucher erstmals wieder auf das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld zurückkehren. Damals waren auch Ungeimpfte mit negativem Corona-Test zugelassen. Neben einer Maskenpflicht galt auch ein begrenzter Zugang. Rund 500.000 Menschen hatten den Sommerdom besucht. Vor der Corona-Pandemie waren es bis zu 2,5 Millionen.

