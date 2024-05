Freibad-Saison startet in Hamburg am Freitag Stand: 14.05.2024 18:28 Uhr Am Freitag startet in Hamburg die Freibadsaison. Der städtische Betreiber Bäderland öffnet dann zunächst das Kaifu-Freibad. Die übrigen Bäder, beispielsweise in Finkenwerder, sollen bald folgen.

Pünktlich zum letzten Schultag vor den Pfingstferien öffnet Bäderland Hamburg am Freitag die Freibadsaison. Ausschlaggebend sind allerdings nicht die Ferien, sondern die guten Wetteraussichten für die kommenden Tage. "Ab dem Wochenende werden für Hamburg beständig warme Temperaturen erwartet", sagt Michael Dietel, Sprecher von Bäderland. Der Grund, weshalb das Kaifu-Bad in Eimsbüttel den Anfang macht, ist demnach, dass es den Gästen durch die dazugehörigen Hallenbäder die Gelegenheit bietet, sich zwischendurch mal aufzuwärmen, ergänzte Dietel.

Schwimmen unter freiem Himmel an sechs Standorten

Zusammen mit den Ganzjahresfreibädern - dem Bille-Bad in Bergedorf, dem Familienbad Rahlstedt, dem Festland in Altona, dem Holthusenbad in Eppendorf und dem Parkbad in Volksdorf - kann man dann an sechs Bäderland-Standorten im ganzen Stadtgebiet unter freiem Himmel schwimmen. "Die noch verbleibenden Sommerfreibäder öffnen wir, sobald sich das Wetter eingespielt hat. Wir möchten vermeiden, wieder schließen zu müssen, falls es doch noch nicht ganz mitmacht", so Dietel.

Sonnencreme-Spender in vier Freibädern

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr in vier Freibädern kostenlose Sonnencreme geben. Neben dem Kaifu-Bad, sind das die Freibäder in Billstedt, das Bondenwald-Freibad und das Naturbad Stadtparksee. Bäderland stellt die Sonnencreme gemeinsam mit den Asklepios Kliniken in Spendern zur Verfügung.

Badesaison an Seen und in Naturbädern schon gestartet

Neben Bäderland gibt es in Hamburg noch andere Freibad-Anbieter. Das Poseidon Bad in Eidelstedt ist bereits seit dem 4. Mai geöffnet. Außerdem ist am vergangenen Freitag die Badesaison an den 16 offiziellen Badestellen an Hamburger Seen und in Naturbädern losgegangen. Bis September wird dort jetzt regelmäßig die Wasserqualität kontrolliert.

