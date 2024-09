Stand: 27.09.2024 19:14 Uhr Wilhelmsburg: Mahnwache gegen Waldrodung für Spreehafenviertel

In Wilhelmsburg hat am Freitag eine Mahnwache der Initiative "WiWa bleibt!" begonnen. Knapp zehn Hektar sollen nach den Plänen der Stadt Hamburg für das neue Spreehafenviertel gerodet werden. Ein Bebauungsplan sieht vor, dass dort rund 1.000 Wohnungen und Sportanlagen gebaut werden. Dagegen protestiert die Initiative. Mitgründerin Sigrun Clausen sagte dem NDR Hamburg Journal, der sogenannte Wilde Wald biete einerseits eine wichtige Lebensgrundlage für Tiere und andererseits bräuchten die Menschen in Wilhelmsburg dieses Stück Natur als Rückzugsort. Die Mahnwache soll bis zum 6. Oktober bleiben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.09.2024 | 19:30 Uhr