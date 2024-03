Stand: 30.03.2024 17:49 Uhr Wilhelmsburg: Kollision auf einer Autokreuzung

Am Sonnabend um kurz vor 11 Uhr wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Unfall in der Neuhöfer Straße, Ecke Reiherstieg-Hauptdeich, gerufen. Zwei Autos waren laut Polizei im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Der Fahrer des einen Autos wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie die Beifahrerin des zweiten Autos. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist noch unklar. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt. Nun ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.03.2024 | 19:30 Uhr