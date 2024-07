Warnstreik im Hamburger Hafen bis Mittwochnacht Stand: 09.07.2024 18:53 Uhr Im Hamburger Hafen wird der Umschlag wohl weiterhin größtenteils zum Erliegen kommen. Die Gewerkschaft ver.di hatte im aktuellen Tarifkonflikt zu einem Warnstreik aufgerufen, der am Dienstagmorgen startete und erst in der Nacht zu Donnerstag enden soll.

"Wir sind Hafen, wir sind Tarif": Unter diesem Motto hatten Beschäftigte an den großen Containerterminals in Hamburg ihre Arbeit am Dienstagmorgen niedergelegt. Der Betrieb am Burchardkai und Eurogate kam daraufhin zum Erliegen. Aufgerufen zum Streik sind unter anderem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesamthafenbetriebs, von Hansaport und mehreren Stauerei- und Laschunternehmen.

Schiffsverkehr ist ebenfalls beeinträchtigt

Nicht nur die Terminals sind von dem Streik betroffen, sondern auch der Schiffsverkehr auf der Elbe. Drei große Schiffe, die nach Hamburg kommen sollten, mussten am Dienstag stoppen, wie die Hafenbehörde HPA bekannt gab. Sie liegen vorerst auf Tiefwasserreede in der Deutschen Bucht. Der erste Streiktag sei bereits ein voller Erfolg, sagte André Kretschmar, Verhandlungsführer von ver.di.

Demo in der Innenstadt am Mittwoch

Am Mittwoch soll es vormittags eine große Demonstration in der Hamburger Innenstadt geben - kurz vor der geplanten ersten Abstimmung in der Hamburgischen Bürgerschaft über den MSC-Deal.

Am Donnerstag und Freitag ist in Bremen die nächste Verhandlungsrunde zwischen ver.di und den Arbeitgebern geplant. Die Gewerkschaft fordert drei Euro mehr pro Stunde, der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hatte zuletzt deutlich weniger angeboten - 2,9 Prozent mehr, mindestens aber 80 Cent pro Stunde zusätzlich.

12.000 Beschäftigte in den Häfen betroffen

Der ZDS vertritt nach eigenen Angaben die Interessen jener 56 seiner 141 Mitgliedsunternehmen, die an den entsprechenden Lohntarifvertrag gebunden sind. Dieser betreffe rund 12.000 Beschäftigte, etwa die Hälfte davon in Hamburg.

