Warnstreik im Hamburger Hafen: Mehrere Terminals betroffen Stand: 07.06.2024 12:04 Uhr Im Hamburger Hafen haben am Freitag Hunderte Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Hintergrund des Warnstreiks ist der laufende Tarifstreit.

"Wir sind Hafen, wir sind Tarif": Unter diesem Motto rief die Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik auf. Ein Gewerkschaftssprecher sagte, die Beteiligung sei hoch und der Betrieb in vielen Arbeitsbereichen des Hafens erheblich eingeschränkt.

Streik an vier großen Terminals

Betroffen sind die vier großen Containerterminals in Hamburg, also am Buchardkai, am Tollerort, in Altenwerder und bei Eurogate. Bestreikt werden auch zahlreiche andere Hafenunternehmen wie Hansaport und der Gesamthafenbetrieb.

Rund 6.000 Beschäftigte betroffen

"Macht Lärm, Stimmung und deutlich, wer der Hafen ist", hieß es im Streikaufruf. Die Arbeitsniederlegungen sollen bis zum Ende der Spätschicht dauern. Nach Angaben von ver.di sind etwa 6.000 Beschäftigte des Hamburger Hafens von der Tarifrunde betroffen.

Ver.di fordert höhere Löhne und Schichtzulage

Am Donnerstag hatten die Arbeitgeber bei der zweiten Tarifrunde ein Angebot vorgelegt, das deutlich unter den Forderungen von ver.di liegt. Die Gewerkschaft hatte unter anderem drei Euro höhere Stundenlöhne und eine Schichtzulage gefordert. Die nächste Verhandlungsrunde ist nun in knapp zwei Wochen in Hamburg geplant.

