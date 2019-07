Stand: 19.07.2019 09:11 Uhr

Warnstreik: Viele Schwimmbäder geschlossen

In Hamburg hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten bei Bäderland für heute zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Er soll den ganzen Tag über dauern. Hintergrund ist nach Gewerkschaftsangaben, dass auch die vierte Tarifrunde keinen Durchbruch gebracht hat. Ver.di fordert für die 500 Bäderland-Beschäftigten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.

Warnstreik bei Bäderland NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.07.2019 08:00 Uhr Autor/in: Lena Baack Badegäste in Hamburg müssen heute erneut mit geschlossenen Schwimmbädern rechnen. Grund ist ein Warnstreik bei Bäderland. Lena Baack berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kundgebungen vor mehreren Bädern

Wie ein ver.di-Sprecher sagte, begann der Warnstreik in den ersten Bädern um 5 Uhr mit Beginn der Frühschicht. Laut ver.di ging der Streik-Aufruf an alle Beschäftigten des kommunalen Unternehmens - vom Schwimmmeister über die Reinigungskraft, Handwerker, Badleiter, Schulschwimmlehrer und die Mitarbeiter in der Verwaltung. Drei Viertel der Bäder blieben geschlossen. Vor mehreren Bädern gab es Morgen Kundgebungen. Allein vor dem Kaifu-Bad in Eimsbüttel versammelten sich laut ver.di knapp 50 Mitarbeiter.

Umstrittene Streikbruch-Prämie fällt weg

Trotz des Warnstreiks will Bäderland den Betrieb in der Alster-Schwimmhalle, der Bartholomäus-Therme, dem Hallenbad Rahlstedt, dem Naturbad Stadtparksee und im Festland aufrechterhalten. Um der Gewerkschaft entgegenzukommen, hat Bäderland die weiteren Tarifgespräche vorverlegt: die fünfte Verhandungsrunde ist für kommende Woche geplant. Außerdem haben sich Gewerkschaft und Geschäftsführung darauf geeinigt, dass die zuletzt gezahlte Streikbruch-Prämie in Höhe von 150 Euro für Mitarbeiter wegfällt.

Bessere Bezahlung gefordert

Bereits Anfang Juli streikte das Bäderland-Personal in mehreren Schwimmbädern. Ver.di fordert für die Beschäftigten eine monatliche Entgelterhöhung um 250 Euro und für alle Auszubildenden 100 Euro mehr. Ein Sprecher von Bäderland nannte den Warnstreik am Freitag überzogen. Man sei bei den Gesprächen eigentlich auf einem guten Weg.

Weitere Informationen Warnstreik: Viele Schwimmbäder geschlossen Nicht nur das Wetter, sondern auch ein Warnstreik haben es Badelustigen in Hamburg am Freitag schwergemacht. Zahlreiche Bäderland-Bäder blieben zu. Ver.di fordert mehr Geld für die Beschäftigten. (06.07.2019) mehr Preiserhöhungen in vielen Schwimmbädern In 13 Hamburger Schwimmbädern sollen ab Februar die Eintrittspreise teurer werden. Das teilte die Umweltbehörde mit - und sorgt damit für Ärger in der rot-grünen Koalition. (18.12.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.07.2019 | 08:00 Uhr