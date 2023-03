Warnstreik-Tag: Was in Hamburg am Donnerstag lahmgelegt wird Stand: 22.03.2023 15:43 Uhr "Wir sind das Gold der Stadt" - unter diesem Motto ruft die Gewerkschaft ver.di für Donnerstag erneut zum Warnstreik im öffentlichen Dienst auf. Davon werden einige Bereiche betroffen sein. Ein Überblick.

Im öffentlichen Dienst beim Bund und den Kommunen gibt es bundesweit etwa 2,5 Millionen Beschäftigte. Für sie fordert ver.di 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bisher fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Seit einigen Wochen gibt es Streiks - und die gehen nun erneut weiter, am Donnerstag kommen sie in Hamburg geballt.

Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen

Laut ver.di sollen alle Hamburger Beschäftigten und Auszubildenden im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes am Donnerstag ganztägig die Arbeit niederlegen und stattdessen auf die Straße gehen. Es gehe um mehrere Tausend Beschäftigte. Die Streikenden wollen sich um 9 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Rathausmarkt treffen und danach in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof ziehen. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Notbetreuung in Kitas und nachmittags an Schulen

Bestreikt werden erneut die Asklepios Krankenhäuser und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Hier geht der Warnstreik sogar bis zum Sonntag. Die Elbkinder-Kitas werden zum Teil nur einen Notbetrieb anbieten. Laut der Gewerkschaft GEW kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch einige der fast 200 Kitas des größten städtischen Trägers ganz schließen müssen. Privat geführte Kitas hingegen sind nicht betroffen. Betroffen ist auch die Nachmittagsbetreuung in einigen Schulen. Die Schulbehörde hofft, dass auch dort meist eine Notbetreuung organisiert werden kann.

Keine Müllabfuhr und geschlossene Recyclinghöfe

Bei der Stadtreinigung soll der Warnstreik sogar bis zum Sonntag gehen. Dadurch kommt es zu Einschränkungen bei der Abfuhr des Mülls. Nur bei Kunden, mit denen die Stadtreinigung eine Notdienstvereinbarung geschlossen hat - wie Kliniken oder Pflegeeinrichtungen - wird der Müll abgefahren. Die am Donnerstag und Freitag ausgefallenen Leerungstermine werden vermutlich in der kommenden Woche nachgeholt. Außerdem werden bis zum Ende der Woche nur drei von zwölf Recyclinghöfen öffnen, welche wird am Donnerstagmorgen entschieden. Mehr Informationen dazu veröffentlicht die Stadtreinigung Hamburg auf ihrer Internetseite.

Staatsoper ohne gewohnte Kulisse

Die Staatsoper hat angekündigt, dass die Aufführung von "Il Turco in Italia" am Donnerstag "semi-konzertant" stattfinden wird, das heißt: unter anderem ohne das gewohnte Bühnenbild, aber mit Kostümen und Szenischem Spiel. Bereits gekaufte Eintrittskarten würden ihre Gültigkeit behalten, könnten aber auch - je nach Verfügbarkeit - gegen Karten für die Vorstellung am 26. März getauscht werden.

Warnstreik auch am Flughafen Hamburg

Auch der Hamburger Flughafen wird am Donnerstag wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst bestreikt. Denn auch hier werden einige Beschäftigte nach diesem Tarifvertrag bezahlt. Das betrifft laut ver.di Beschäftigte der Flughafengesellschaft, der Instandhaltung, Informationstechnik, Parkraumbewirtschaftung und Bordkartenkontrolle sowie die Tarifbeschäftigten der Bundespolizei. Der Streik beginnt am späten Mittwoch mit der Nachtschicht und soll 24 Stunden dauern.

Streikende Lotsenversetzer - Containerschiffe fahren nicht

Bereits seit Mittwochnachmittag wirkt sich der Warnstreik auf den Hamburger Hafen aus. Lotsenpflichtige Schiffe können Deutschlands größten Hafen weder anlaufen noch verlassen, teilte die Hafenverwaltung HPA mit. Der Grund: Lotsenversetzboote werden bestreikt und die Lotsen gelangten nicht mehr zu den großen Schiffen. Laut HPA würden Lotsenversetzer nur im Notfall wie einer Havarie ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Nächste Verhandlungsrunde Ende März in Potsdam

Mit dem Warnstreik wollen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihren Forderungen vor der nächsten Verhandlungsrunde weiter Nachdruck verleihen. Die dritte Runde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam geplant. "Die Gehälter im öffentlichen Dienst sind seit Februar 2021 um 3,2 Prozent gestiegen - die Preise im gleichen Zeitraum um über 13 Prozent. Eine entsprechende Erhöhung ist deshalb unbedingt nötig, besonders für die Beschäftigten in niedrigen und mittleren Entgeltgruppen", sagte Landesbezirksleiterin Sandra Goldschmidt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.03.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik