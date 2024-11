Warme Luft lässt Schnee in Hamburg wieder tauen Stand: 23.11.2024 15:38 Uhr Nachtfrost und ein wenig Schnee haben am Sonnabend in Hamburg einen ersten kurzen Vorgeschmack darauf gegeben, was der Winter bieten kann. Doch damit ist schon wieder Schluss.

Am Nachmittag stiegen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bereits wieder auf drei bis fünf Grad. Am Sonntag steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 15 Grad. Die weiteren Aussichten wechselhaft.

Winterdienst im Einsatz

Der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung war in der Nacht zum Sonnabend wegen des Schnees mit rund 50 Fahrzeugen im Einsatz. In der Nacht zu Freitag waren es noch 360. Gekümmert haben sich die Mitarbeitenden vor allem um die Brücken. Größere Unfälle gab es im Hamburger Stadtgebiet nicht.

Lkw-Unfall auf der A1

Autofahrer auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg mussten sich am Morgen auf Verzögerungen einstellen. An der Anschlussstelle Barsbüttel kam es nach einem Zusammenstoß von zwei Lastwagen laut ADAC zu einem Stau. Die A1 war bis zum Kreuz Hamburg-Ost gesperrt. Bei dem Zusammenstoß der Lkw war laut Polizei ein Benzintank gerissen, weshalb die Reinigung der Fahrbahn besonders zeitaufwendig gewesen sei. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Grundstückseigentümer müssen Schnee schippen

Laut Stadtreinigung sind in Hamburg die Straßen und Wege vom vorhergehenden Einsatz noch gut abgestreut. Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer müssen selbst für sichere Gehwege sorgen: "Nach nächtlichem Schneefall muss bis 8.30 Uhr der Gehweg frei und gestreut sein, auf mindestens einem Meter Breite", heißt es von der Stadtreinigung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.11.2024 | 07:30 Uhr