Stadtreinigung Hamburg erinnert Eigentümer an Schnee-Räumpflicht Stand: 13.11.2024 08:40 Uhr Noch ist auf Hamburgs Straßen und Bürgersteigen viel Laub zu sehen. Und doch haben die 150.000 Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer in den vergangenen Tagen Post von der Stadtreinigung zum Thema Winterdienst bekommen.

Vereiste Wege und kaum geräumte Bürgersteige sorgten im vergangenen Winter für viele in Hamburg Stürze. Und für Ärger, wer wann wie schnell und wo den Schnee eigentlich räumen muss. Dabei ist die Rechtslage klar. Nur das Bewusstsein dafür sei "nicht so ausgeprägt", sagt ein Sprecher der Stadtreinigung. In vielen Wohnstraßen wurden die Wege kaum geräumt. Deshalb habe man jetzt die sogenannte "Erinnerungskampagne" gestartet.

Schreiben erklärt Regeln zur Räumpflicht

In dem dreiseitigen Schreiben werden allen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern nun die Regeln noch einmal erläutert. "Nach nächtlichem Schneefall muss bis 8.30 Uhr der Gehweg frei und gestreut sein, auf mindestens einem Meter Breite", heißt es da etwa.

Der Großteil der Hamburgerinnen und Hamburger habe es sehr gut gemacht, heißt es bei der Stadtreinigung. Trotzdem habe man - zum ersten Mal überhaupt - die Info zum Winterdienst "breit gestreut", damit niemand mehr sagen könne, er oder sie habe davon nichts gewusst. Die Stadtreinigung rät außerdem jetzt schon, die Schneeschieber zu überprüfen und Streumaterial zu kaufen.

Stadtreinigung druckt 150.000 Anhänger

Die Stadtreinigung hat außerdem noch 150.000 Pappanhänger drucken lassen, die an Mülltonnen befestigt werden können. Mit der Beschriftung "Auch bei Schnee und Glättegefahr halten wir zusammen! Bitte kommen Sie ihrer Anliegerverantwortung nach".

