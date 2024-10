Hamburger Stadtreinigung: Beseitigung von Laub jetzt leiser

Stand: 25.10.2024 12:41 Uhr

In Hamburg hat die Stadtreinigung mit der Laubbeseitigung begonnen. Etwa 20.000 Tonnen Laub fallen jedes Jahr in der Stadt an. Leiser werden die Arbeiten nach Angaben der Stadtreinigung durch Elektro-Puster.