Vorwürfe gegen Landesfunkhausdirektorin Rossbach Stand: 04.09.2022 08:00 Uhr Die Spitze des NDR Landesfunkhauses Hamburg steht weiter in der Kritik. Ein Bericht von NDR Info hat jetzt die Vorwürfe gegen Landesfunkhausdirektorin Sabine Rossbach konkretisiert.

Im Wesentlichen geht es darum, ob Sabine Rossbach Themen der PR-Firma ihrer Tochter im Programm des Hamburg Journals platziert hat. Der NDR betont in einer Stellungnahme, dass die Redaktion entscheidet, was am Ende zu sehen ist.

AUDIO: Vorwürfe gegen Landesrunkhauschefin Rossbach (1 Min) Vorwürfe gegen Landesrunkhauschefin Rossbach (1 Min)

Redaktionsmitglieder des Hamburg Journals widersprechen dem allerdings. Den NDR Reportern liegen E-Mails von Sabine Rossbach vor. Mit den Anmerkungen "Sollten wir haben" und "Mit der Bitte um Berichterstattung" hatte sie das Themenangebot der PR-Agentur ihrer Tochter an die Redaktion weitergeleitet.

Redaktionsmitglieder hätten das als klaren Auftrag verstanden, heißt es in dem NDR Bericht. Der Norddeutsche Rundfunk hatte bereits am Sonnabend mitgeteilt, dass die Anti-Korruptionsbeauftragte des Senders jetzt prüfen werde, wie diese Themen in die Programme des Landesfunkhauses Hamburg gekommen sind.

Sabine Rossbach hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie befindet sich zurzeit im Urlaub, will aber vorzeitig zurückkehren.

