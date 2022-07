Vor fünf Jahren: G20-Gipfel in Hamburg Stand: 30.06.2022 12:27 Uhr Juni 2017: Hamburg im Ausnahmezustand - inmitten der Innenstadt wird der G20-Gipfel veranstaltet. Für Hamburgerinnen und Hamburger werden diese Tage zu einem denkwürdigen Ereignis.

von Elke Spanner und Annika Stenzel

Eine Chronologie der Ereignisse.

Februar 2016:

Gut eineinhalb Jahre vor dem G20-Gipfel gibt die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Matthiae-Mahl in Hamburg bekannt, dass der G20-Gipfel 2017 in Hamburg stattfinden soll. Für die Ortswahl gibt es Gründe: Als geborene Hamburgerin begründet Merkel ihren Wunsch mit der Weltoffenheit, für die die Hansestadt stehe. Dank des Hafens verfüge Hamburg seit Jahrhunderten über Handelsbeziehungen in alle Welt. Außerdem würden dort auch alle logistischen und sicherheitstechnischen Anforderungen für ein solches Gipfeltreffen erfüllt.

Juni 2016:

Die Bundesregierung erklärt, dass der G20-Gipfel im Messe- und Kongresszentrum der Hansestadt stattfinden soll. Anwohnende, Politikerinnen und Politiker und die Polizei kritisieren diese Entscheidung: Sie sorgen sich um die Sicherheit, die in der dichtbesiedelten Innenstadt schwer zu gewährleisten sei.

Mitte Juni 2017:

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeieinsatzleiter Hartmut Dudde stellen ihr Sicherheitskonzept vor. Es gibt Versammlungsverbote rund um die Orte, in denen sich die Staatschefinnen und -chefs aufhalten werden. Der Flugverkehr soll während des Gipfels eingeschränkt, U-Bahnstationen und Straßen gesperrt werden. Man rechnet mit 100.000 Gipfel-Gegnerinnen und Gegnern, davon bis zu 8.000 gewaltbereit. Mehr als 15.000 Polizistinnen und Polizisten sollen vor Ort sein. Der damalige Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sagt in einem dpa-Gespräch:

"Wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus. Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist."

Die Bundespolizei kontrolliert an allen deutschen Grenzen, um die Einreise von gewaltbereiten G20-Störenden aus dem Ausland zu verhindern. In Harburg wird die "GESA", die Gefahrensammelstelle, eingerichtet. Das 35.000 Quadratmeter große Areal ist mit Nato-Draht gesichert und bietet Platz für 400 Insassinnen und Insassen. Dort sollen festgenommene Demonstrierende registriert und zeitweise eingesperrt werden. G20-Gegnerinnen und -Gegner mobilisieren - auch im Internet. Die Diskussionen um die Verbote der Protestcamps für die angereisten Gegnerinnen und Gegner beschäftigen die Gerichte. Die Polizei probt derweil Konvois und sperrt dazu Straßen in der Innenstadt.

Etwa 220 Berliner Polizistinnen und Polizisten, die in Hamburg bei der Sicherung des G20-Gipfels helfen sollten, werden wegen "unangemessenem Verhaltens" nach Hause geschickt. Die jungen Beamtinnen und Beamten sollen in ihrer Unterkunft in Bad Segeberg exzessiv gefeiert und sich daneben benommen haben.

VIDEO: Berliner G20-Polizisten wieder heimgeschickt (2 Min)

Ende Juni bis Anfang Juli 2017 - kurz vor Beginn des Gipfels:

Die Hamburgerinnen und Hamburger bekommen die Auswirkungen des nahenden Gipfels deutlich zu spüren: Der Einzelhandel verbarrikadiert seine Geschäfte, es finden zahlreiche Verkehrskontrollen statt, erste Straßen sind gesperrt. Es gibt Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr und bei der Deutschen Bahn. Es finden erste Protest-Aktionen mit mehreren Tausend Menschen statt, sowohl auf der Straße als auch zu Wasser. Zum Gipfel werden 36 Delegationen erwartet. Mit Gästen wie US-Präsident Donald Trump oder dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan reist jeweils ein Stab an Sicherheitskräften, Technikerinnen und Technikern und Beratenden mit nach Hamburg. Allein Trump sollen Hunderte Delegierte und Sicherheitskräfte begleiten. Die meisten Gipfel-Teilnehmenden und ihre Begleitenden werden in Hamburg übernachten. Rund 9.000 Hotelzimmer sind laut Auswärtigem Amt für die Teilnehmenden des G20-Gipfels in der Stadt reserviert.

VIDEO: G20: Gipfel in Zahlen (1 Min)

Dienstag, 4. Juli:

Drei Tage vor dem Gipfeltreffen kommt es abends zu ersten gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Gipfelgegnerinnen und -gegnern und der Polizei im Schanzenviertel. Am Pferdemarkt setzt die Polizei Wasserwerfer ein, als sie eine von etwa 3.000 Demonstrierenden besetzte Kreuzung räumt.

Mittwoch, 5. Juli:

Die Hamburger Polizei sperrt die Messehallen ab. Die Sicherheitszone erstreckt sich bis ins angrenzende Karolinenviertel. Nach Angaben der Polizei gibt es 14 Kontrollstellen. Insgesamt werden in der ganzen Stadt 7,8 Kilometer Absperrgitter errichtet, um den G20-Gipfel zu schützen. Große Übernachtungscamps sind in Hamburg verboten. Die Frage der Camps beschäftigt auch die folgenden Tage immer wieder die Gerichte. G20-Demonstrierende erhalten die Erlaubnis, im Altonaer Volkspark zu übernachten. 900 Menschen dürfen in maximal 300 Zelten untergebracht werden, bestätigten die Anmeldenden und die Polizei vor Ort. In Entenwerder wird trotz der Erlaubnis für 300 Schlafzelte, die das Oberverwaltungsgericht erteilt hat, kein Protestcamp mehr aufgebaut. Die Demonstrierenden nutzen eine Fläche um das Gelände der Kirche St. Trinitatis in Altona. Einige Zelte stehen im Kirchgarten der St. Pauli Kirche. Auch im Schauspielhaus dürfen einige Demonstrierende übernachten. Im Stadtpark in Winterhude war ein geplantes Camp zuvor bereits abgelehnt worden. Zur Begründung hieß es, eine große Zeltstadt auf der Festwiese sei mit der Grün- und Erholungsverordnung nicht vereinbar.

Auf Kampnagel veranstalten mehr als 70 Organisationen einen Alternativgipfel. Die Organisatorinnen und Organisatoren teilen mit:

"Die G20 verteidigt ein System, das die soziale Ungleichheit auf die Spitze treibt."

Die Kunst-Aktion "1.000 Gestalten" soll ein Zeichen für mehr Solidarität und politische Partizipation senden. Die Lehmzombies "stehen für eine Gesellschaft, die sich ihrer Hilflosigkeit vor den komplexen Zusammenhängen der Welt ergeben hat und in der der Einzelne nur noch für das eigene Vorankommen kämpft", so die Organisatoren. Die Lehmfiguren laufen schweigend durch die Stadt, später werfen sie ihre graue Kleidung ab, darunter kommen bunte Outfits zum Vorschein.

VIDEO: G20-Gipfel: "1.000 Gestalten" in Hamburg (1 Min)

Rave gegen G20: Tausende Menschen sind bei der Demo "Lieber tanz ich als G20" dabei. Laut Polizeiangaben marschieren und tanzen etwa 7.000 Menschen mit, die Veranstaltenden sprechen von rund 20.000 Teilnehmenden.

Donnerstag, 6. Juli:

Ein Sonderzug mit G20-Gegnerinnen und Gegnern kommt am Morgen in Hamburg an. In der Schweiz gestartet, fahren ungefähr 1.000 Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Deutschland mit. Auf der Kennedybrücke meditieren mehrheitlich gelb gekleidete Yogis.

Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gipfeltreffens landen auf dem Hamburger Flughafen. Darunter ist auch US-Präsident Donald Trump. Kanzlerin Angela Merkel trifft Trump abends im Atlantic Hotel zu einem Vorgespräch.

Abends findet das "Global Citizen"-Konzert mit Coldplay, Shakira, Pharrell Williams und vielen weiteren Stars in der damaligen Barclaycard-Arena statt. Tickets gibt es für Menschen, die sich engagieren.

VIDEO: Megastars geben Gratis-Konzert vor G20-Gipfel (1 Min)

Die "Welcome to Hell"-Demonstration markiert den Beginn der chaotischen Zustände in Hamburg. Bereits nach wenigen Metern wird der Demonstrationszug von der Polizei gestoppt. Nach Polizeiangaben hatten sich etwa 1.000 Vermummte unter die Demonstrierenden gemischt, Vermummung ist in Hamburg verboten. Mehrere NDR Reporterinnen und Reporter vor Ort berichten übereinstimmend, dass von den Demonstrierenden zunächst keine Gewalt ausgegangen sei. Allerdings legten tatsächlich viele Mitglieder des "schwarzen Blocks" ihre Vermummung nicht ab. Die von der Polizei geforderte Trennung der Demonstrierenden vom "schwarzen Block" gestaltet sich schwierig. Demonstrantinnen und Demonstranten werden eingekesselt. Die Polizei stürmt in den Demonstrationszug, setzt Wasserwerfer und Pfefferspray ein und treibt die etwa 12.000 Teilnehmenden auseinander. Es fliegen Flaschen, Feuerwerkskörper werden gezündet, später brennen umgestürzte Mülltonnen und Autos.

VIDEO: "Welcome to Hell"-Demo: Wasserwerfer-Einsatz (1 Min)

Auf der Reeperbahn bildet sich ein neuer großer Demonstrationszug mit etwa 8.000 Demonstrierenden. Die Polizei meldet mindestens 111 verletzte Beamtinnen und Beamte. In Altona und St. Pauli gibt es Angriffe auf Einsatzkräfte sowie Sachbeschädigungen, teilt ein Polizeisprecher mit. Im Altonaer Ikea-Kaufhaus und in einer Sparkasse gehen Schaufensterscheiben zu Bruch. Eine Rauchsäule steht über der Bernstorffstraße in Altona. Dort brennen mehrere Autos. Laut Polizei errichten Aktivistinnen und Aktivisten in St. Pauli und Altona brennende Barrikaden auf den Straßen. In Eimsbüttel werden mindestens zehn Geschäfte beschädigt.

VIDEO: Ausschreitungen nach "Welcome to Hell"-Demo (1 Min)

Freitag, 7. Juli:

Das G20-Gipfeltreffen beginnt offiziell. Geplante Themen sind der Welthandel, die Klimapolitik, Terrorismus und Afrika.

Mehreren deutschen Journalistinnen und Journalisten werden die Akkreditierungen für das Pressezentrum auf dem Gelände an der Hamburger Messe entzogen. Neun verlieren ihre Zulassung vor Ort. Die übrigen 23 erfahren erst nach und nach, dass sie auf der Liste derer gestanden haben, denen der Zugang wegen Sicherheitsbedenken nicht gestattet wird. Dieses Vorgehen erntet viel Kritik.

Etwa 220 schwarz Vermummte ziehen am Morgen zwei Kilometer durch Altona und zünden Autos und Gebäude an der Elbchaussee an. Sie schlagen zahlreiche Scheiben ein, beschmieren Häuser mit Farbe. Ein Linienbus wird an der Weiterfahrt gehindert. Rauchwolken steigen über dem Stadtteil auf. Auch in der Max-Brauer-Allee und in Blankenese brennen Fahrzeuge. Polizeifahrzeuge werden attackiert. Derweil sind erste Fahrzeugkolonnen mit den Teilnehmenden des G20-Gipfels unterwegs zu den Messehallen.

VIDEO: G20-Gipfel: Autos in Altona angezündet (2 Min)

Mit einer Hafenrundfahrt beginnt das Programm für die Partnerinnen und Partner der Staats- und Regierungschefs. Gastgeber Joachim Sauer, Ehemann der damaligen Bundeskanzlerin Merkel, hat sie eingeladen, die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt zu besichtigen, darunter die Landungsbrücken, den Michel und die Elbphilharmonie. Am Abend steht ein Konzert auf dem Programm: Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Leitung von Kent Nagano spielt Beethovens 9. Sinfonie. Anschließend gibt es ein Abendessen im Kleinen Saal der Elbphilharmonie.

Greenpeace-Aktivisten hängen Banner von der Köhlbrandbrücke. Die Umweltschützer fordern: "G20: End Coal". Das Bündnis "Block G20" ruft zu Sitzblockaden auf. Demonstrierende versuchen, den Weg zu den Messehallen zu blockieren. Dazu wollen sie sich in fünf Gruppen, sogenannten "Fingern", die jeweils in einer Farbe gekleidet sind, dem Messegelände von verschiedenen Richtungen nähern und durch Sitzblockaden die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs aufhalten. Zum Teil gelingen die Blockaden, einige Teilnehmerinnnen und Teilnehmer erreichen zudem die sogenannte rote Zone, was dazu führt, dass sich Gipfelteilnehmende verspäten. Die Polizei räumt diese Blockaden zum Teil mit Wasserwerfern. In Bahrenfeld am Rondenbarg gibt es ein Aufeinandertreffen einer dieser Gruppen mit der Polizei. Dabei werden nach Angaben der Feuerwehr elf Demonstrierende schwer verletzt. Sie seien am Morgen "in Folge einer Konfrontation mit Einsatzkräften" über eine mit einem Absperrgitter versehene Mauer geklettert und dabei abgestürzt, heißt es bei der Feuerwehr.

VIDEO: Fünf-Finger-Taktik: Blockaden gegen G20 (3 Min)

Mit Schlauchbooten versuchen derweil einige Demonstrierende, sich der Elbphilharmonie von der Wasserseite zu nähern. Etwa 15 Boote nähern sich der Sperrung auf der Elbe mit hoher Geschwindigkeit. Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten springen rund 200 Meter vor der Elbphilharmonie über die Sperrlinie ins Wasser, dort werden sie von der Wasserpolizei umringt und herausgefischt.

Bei weiteren Blockadeaktionen kommt es zu Auseinandersetzungen. Am Nachmittag schneidet die Polizei einer Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmenden den Weg von den Landungsbrücken zur wenige Hundert Meter entfernten Elbphilharmonie ab. Wasserwerfer fahren auf. Rund 200 Vermummte sind unter den Demonstrierenden, die offenbar näher an das Konzerthaus herankommen wollen. Auf St. Pauli eskaliert der Protestzug: Die Polizei meldet einen "massiven Bewurf mit Gegenständen". Reporterinnen und Reporter vor Ort beschreiben die Situation mit Worten wie "Straßenschlacht" und "Jagdszenen".

VIDEO: G20-Konzertabend drinnen, Proteste draußen (2 Min)

Im Laufe des Tages sind aber auch mehrere Demonstrationen und Protestveranstaltungen mit vielen hundert Teilnehmenden friedlich zu Ende gegangen. Darunter die des Bündnisses "Jugend gegen G20".

Im Schanzenviertel erreichen die Auseinandersetzungen am Abend einen dramatischen Höhepunkt. Während die "Revolutionäre-Anti-G20-Demo" auf der Reeperbahn beendet ist, hat sich die Lage am Schulterblatt noch nicht beruhigt. Das Schanzenviertel um die Rote Flora herum ist nach Einschätzung von Andreas Blechschmidt, einem der Sprecher der Anmelder der Demo "Welcome to Hell", am Abend eine "komplett polizeifreie Zone". Es brennen mehrere Feuer, teilweise meterhoch, mehrere Hundert Schaulustige stehen daneben. Barrikaden werden errichtet und angezündet, viele Scheiben sind eingeworfen worden und eine Budni-Drogerie und ein Rewe-Lebensmittelmarkt werden geplündert. In der Haspa-Filiale brennt es. Stundenlang lässt die Polizei die Krawallmachenden gewähren - ehe sie mit mehreren Hundertschaften vorrückt. Wasserwerfer löschen die Feuer, Räumfahrzeuge beseitigten die Barrikaden. Schwer bewaffnete Spezialkräfte dringen in ein Haus am Schulterblatt ein und nehmen dort 13 Personen fest. Später meldet die Polizei brennende Barrikaden und Autos in mehreren Stadtteilen.

VIDEO: Plünderungen im Schanzenviertel (1 Min)

Sonnabend, 8. Juli:

Die größte Anti-G20-Demo unter dem Motto "Grenzenlose Solidarität statt G20" zieht am letzten Gipfeltag durch die Stadt. Nach Polizeiangaben beteiligen sich insgesamt etwa 50.000 Menschen, die Veranstaltenden sprechen von 76.000 Demonstrierenden. Der Protestzug, der auch von autonomen und linken Gruppen unterstützt wird, verläuft friedlich. Auch die zweite große Demo verläuft entspannt. Zu "Hamburg zeigt Haltung" hatte ein breites bürgerliches Bündnis aufgerufen, es sind laut Polizei rund 6.000 Teilnehmende dabei. Die Veranstaltenden sprechen von etwa 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.

Am Abend bereiten sich gewaltbereite Demonstrierende offenbar auf neue Zusammenstöße mit der Polizei vor. In Seitenstraßen der Reeperbahn und in der nahen Hafenstraße werden Barrikaden aus Bauzäunen und Mülltonnen errichtet. Die Polizei versprüht Tränengas. Auch im Schanzenviertel gibt es neue Auseinandersetzungen. Laut Polizei sind an der Roten Flora Vermummte aufgezogen und haben Beamtinnen und Beamte mit Gegenständen beworfen. Im Schanzenviertel gibt ein Polizeibeamter einen Warnschuss ab, weil er "massiv von Gewalttätern angegriffen" worden sein soll. Er soll sich in einem Geschäft in Sicherheit gebracht haben. Einsatzkräfte sollen zunächst einen Straßenraub beobachtet haben und seien beim Einschreiten von den Tätern angegriffen worden.

Die Ergebnisse des G20-Gipfels geraten wegen der Auseinandersetzungen in den Hintergrund.

Der Anwalt und Sprecher des linksautonomen Kulturzentrums im Schanzenviertel, Andreas Beuth, gerät unmittelbar nach den schweren Ausschreitungen ins Visier der Staatsanwaltschaft. In der ARD sagt er:

"Wir als Autonome und ich als Sprecher der Autonomen haben gewisse Sympathien für solche Aktionen, aber bitte doch nicht im eigenen Viertel, wo wir wohnen. Also warum nicht irgendwie in Pöseldorf oder Blankenese?"

VIDEO: Beuth: "Bitte doch nicht im eigenen Viertel" (1 Min)

Sonntag, 9. Juli:

Mehr als 10.000 Menschen machen bei der Aktion "Hamburg räumt auf" mit und säubern das Schanzenviertel. Die Kolonne fegt die Straßen und räumt Müll zusammen.

VIDEO: Saubere Sache: "Hamburg räumt auf" (1 Min)

Mittwoch, 12. Juli:

Bürgermeister Olaf Scholz entschuldigt sich in seiner Regierungserklärung in der Bürgerschaft:

VIDEO: G20-Krawalle: Scholz entschuldigt sich (9 Min)

"Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung."

Freitag, 14. Juli:

Olaf Scholz macht eine Erklärung, für die er großen Widerspruch aus der Opposition erntet:

"Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise."

Das Fazit der Hamburger Feuerwehr: Sie ist rund um G20-Gipfel zu 478 Einsätzen ausgerückt. 161 Mal waren es größere oder kleinere Feuer, 305 Mal wurden Rettungsdienste benötigt.

Mittwoch, 19. Juli:

Der Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft tagt zu den Folgen des G20-Gipfels. Der Einsatzleiter der Polizei, Hartmut Dudde, sagt, dass mit insgesamt 23.169 Beamtinnen und Beamten deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten während des Gipfels im Einsatz waren als zunächst geplant. 6.446 Beamtinnen und Beamten seien aus Hamburg gewesen, 16.723 stammten von auswärts. Geplant hatte der Vorbereitungsstab mit zunächst etwa 20.000 Polizistinnen und Polizisten. Er habe sich aber am Morgen des 7. Juli dazu entschieden, weitere Einsatzkräfte aus der sogenannten Bundesreserve abzurufen. Die Zahl der vom 22. Juni bis zum Einsatzende am 10. Juli "durch Fremdeinwirkung vorsätzlich verletzten Beamten" bezifferte Dudde auf 592. Im Krankenhaus sei inzwischen niemand mehr von ihnen. Diese Zahlen werden später nach unten korrigiert.

Die Hamburger Polizei setzt eine "Soko Schwarzer Block" ein, die Tausende Videos und Fotos auswerten soll. Bis zu 110 Beamtinnen und Beamte stellt die Hamburger Polizei für die Aufklärung der Straftaten ab. Unterstützung kommt vom BKA, bis zu 60 Beamtinnen und Beamten sollen unterstützen. Auf einem von der Polizei eingerichteten Hinweisportal gehen mehrere tausend Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern ein, darunter mehr als 2.000 Bild-Dateien. Die Polizei selbst hat etwa 100 Stunden Beweisvideos gedreht.

VIDEO: Streit um G20-Fahndung (3 Min)

G20-Prozesse

Vor Gericht hat der G20-Gipfel bis heute ein Nachspiel. Immer noch wird Gipfel-Gegnerinnen und -Gegnern der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat insgesamt gegen 1.286 Männer und Frauen ermittelt, deren Identität sie herausfinden konnte. Hunderte Prozesse vor Hamburger Amtsgerichten und Landgerichtskammern gab es bereits. Die Vorwürfe zumeist: Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Polizistinnen und Polizisten, Körperverletzung.

Flaschen auf Polizisten geworfen

Am 28.8.2017 ist der Niederländer Peike S. der erste G20-Gegner, der sich vor dem Amtsgericht verantworten muss. Er soll am Vorabend des G20-Gipfels nach der Auflösung einer Demonstration zwei leere Flaschen auf Polizisten geworfen haben. Der 21-Jährige schweigt zu den Vorwürfen. Das Urteil wird deutschlandweit für Aufsehen sorgen: Der Amtsrichter verurteilt Peike S. zu zwei Jahren und sieben Monaten Gefängnis. Die harte Strafe begründet er damit, dass Polizistinnen und Polizisten nicht "zum Freiwild der Spaßgesellschaft" von "Krawalltouristen" und "erlebnisorientierten Gewalttätern" werden dürften.

Neue Strategie

Das Urteil spricht sich herum und die meisten Angeklagten setzen auf eine andere Strategie: Sie gestehen, distanzieren sich von ihrer Tat und kommen mit moderateren Strafen davon. So zum Beispiel am 14.9.2017 der Schweizer Rafael G., 29 Jahre alt. Die Vorwürfe gegen ihn sind ganz ähnlich wie die gegen Peike S. Auch er soll zwei Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten geworfen haben. Rafael G., geständig und reuig, bekommt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Solche Prozesse und Strafen gibt es in den folgenden Jahren noch hunderte. Auch das Urteil gegen Peike S. wird im Berufungsverfahren abgemildert, auch er bekommt im Januar 2019 schließlich eine Bewährungsstrafe. Er hatte allerdings ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen.

Folgen für die Gerichte

Die juristische Aufarbeitung der G20-Proteste hat aber nicht nur Folgen für die einzelnen Angeklagten. Die Hamburger Gerichte müssen auch eine grundsätzliche juristische Frage beantworten, die Bedeutung für das Demonstrationsrecht in Deutschland insgesamt haben dürfte: begehen Demonstrierende einen (schweren) Landfriedensbruch, wenn sie auf einer gewalttätigen Demonstration mitlaufen, ohne selbst Gewalt auszuüben? Diese Frage spielt in drei zentralen Prozessen eine entscheidende Rolle.

Prozess gegen Fabio V.

Für besonderes Aufsehen sorgt zunächst der Prozess gegen Fabio V.. Der Italiener ist 18 Jahre alt, als er 2017 zu den Protesten gegen G20 nach Hamburg kommt. Am Morgen des 7. Juli läuft er auf der Demonstration von rund 200 Männern und Frauen mit, die am Bahrenfelder Rondenbarg von der Polizei aufgelöst wird. Aus der Gruppe heraus sollen Steine auf Polizistinnen und Polizisten geworfen und Pyrotechnik gezündet worden sein. Außer Frage steht, dass Fabio V. selbst nichts geworfen hat. Dennoch wird er verhaftet.

Lange Untersuchungshaft

Er muss fast fünf Monate in Untersuchungshaft bleiben. Erst am 27. November, als sein Prozess längst läuft, wird er gegen Kaution freigelassen. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen versuchter Körperverletzung, tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und schweren Landfriedensbruchs an. Im Oktober eröffnet das Amtsgericht Altona den Prozess- und der platzt nach langer Verhandlung im Februar 2018 kurz vor dem Urteil, weil die Richterin in Mutterschutz geht. Fabio V. soll nun zusammen mit anderen Angeklagten aus dem Rondenbarg-Komplex vor Gericht gestellt werden. Dazu gekommen ist es bislang nicht.

Ausschreitungen an der Elbchaussee

Auch im Prozess um die schweren Ausschreitungen auf der Elbchaussee am Morgen des 7. Juli sind es eher Mitläuferinnen und Mitläufer, die die Polizei identifiziert und die vor Gericht kommen. Fünf Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren werden im Juli 2020 nach eineinhalb Jahren Prozess wegen Landfriedensbruchs und Beihilfe zu Brandstiftung zu Bewährungsstrafen und Arbeitsauflagen verurteilt. Ein Angeklagter kommt wegen weiterer Vorwürfe für insgesamt drei Jahre in Haft. Er hatte als einziger Flaschen- und Steinwürfe eingeräumt. Alle Angeklagten hätten zumindest billigend in Kauf genommen, dass Banken, Versicherungen und Immobilienbüros beschädigt, Barrikaden errichtet und Polizistinnen und Polizisten mit Steinen beworfen wurden, sagt die Vorsitzende Richterin und begründet damit die Verurteilung wegen Landfriedensbruchs.

VIDEO: Elbchaussee-Randale: Urteile gegen G20-Protestler (3 Min)

Kritik an der Staatsanwaltschaft

Dass die Staatsanwaltschaft die fünf jungen Männer für alle beim Aufmarsch angerichteten Schäden verantwortlich gemacht habe, sei aber eine nicht zulässige Pauschalisierung und rechtlich falsch. Die Richterin kritisierte die Staatsanwaltschaft im Urteil scharf: Die habe politische Stimmungsmache betrieben. Selten habe sie auch unter Richterinnen und Richtern "so viel Meinungsmache und Schwarz-Weiß-Analysen" erlebt, so die Vorsitzende Richterin.

Rondenbarg-Prozesse

Wegen des Aufmarsches am Bahrenfelder Rondenbarg am Morgen des 7. Juli hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen 85 Beschuldigte erhoben. Sie waren am Morgen des 7. Juli bei der Demonstration dabei, bei der aus der Menge heraus Polizistinnen und Polizisten mit Steinen beworfen worden sein sollen. Am 3.12.2020 beginnt der erste Prozess im Rondenbarg-Komplex. Fünf junge Männer und Frauen aus dem ganzen Bundesgebiet sollen sich wegen gemeinschaftlichen schweren Landfriedensbruchs, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Weil alle fünf zum Zeitpunkt des G20-Gipfels Jugendliche waren, findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch der Prozess ist kaum gestartet, da setzt ihn die Kammer Ende Januar 2021 wegen der Corona-Pandemie nach nur zwei Verhandlungstagen aus. Es sei den jungen Menschen nicht zuzumuten, in einer Pandemie jede Woche viele Stunden mit dem Zug nach Hamburg zu reisen, heißt es. Es gibt bis heute keinen Termin für einen Neustart.

Kosten des Gipfels

Der G20-Gipfel ist teurer geworden als ursprünglich kalkuliert. Die Bundesregierung hat für das Staats- und Regierungstreffen 72,2 Millionen Euro ausgegeben. Darunter fallen beispielsweise die Kosten für die organisatorische und logistische Vorbereitung des Treffens und die Kommunikation des Bundespresseamtes. Hinzu kamen die Kosten für die Sicherheit. Für die Sicherheit war Hamburg als Austragungsort zuständig. Der Bund hatte zuvor aber zugesagt, pauschal 50 Millionen für den Gipfel und das vorausgegangene OSZE-Treffen zur Verfügung zu stellen. So hatte der damalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz vor dem Gipfel zugesichert, dass die Hamburger Steuerzahlerinnen und -zahler nichts beitragen müssten.

Teurer als geplant

Dann wurde aber alles teuer als gedacht. Insgesamt haben die Sicherheitsmaßnahmen beim G20-Gipfel 64.771.195 Euro gekostet. Das geht aus einer kleinen Senatsanfrage von 2018 hervor, auf die der Senat heute noch verweist. Allein über 51 Millionen Euro musste Hamburg für auswärtige Polizeikräfte und Ausrüstung bezahlen, also für auswärtige Hubschrauber, Wasserwerfer, Spezialfahrzeuge. Hinzu kamen Kosten für Verpflegung oder die Miete für die Gefangenensammelstelle. Zusammen mit den Kosten für das OSZE-Treffen sollte Hamburg plötzlich 85 Millionen Euro tragen. Im Dezember 2017 wurde Bürgermeister Olaf Scholz in Berlin vorstellig. Im März 2018 dann sagte der Bund eine weitere Beteiligung an den Mehrkosten zu. Der Bund zahlte insgesamt schließlich 69 Millionen Euro. Die restlichen 16 Millionen musste dann doch Hamburg tragen.

20 Millionen Euro für den Härtefonds

Hinzu kamen Kosten für den Härtefallfonds. Aus ihm sollten während der Gipfeltage entstandene Schäden beglichen werden, für die die Versicherungen nicht aufgekommen sind. In den Härtefallfonds zahlten der Bund und Hamburg jeweils 20 Millionen Euro ein. Letztlich wurden daraus rund 300 Fälle reguliert. Hamburg vereinbarte mit dem Bund, dass die Stadt den Rest zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen durch Sicherheitskosten verwenden darf.

Bilanz des Gipfels

Vom G20-Gipfel in Hamburg werden wohl vor allem die Bilder der Ausschreitungen und Zerstörungen in Erinnerung bleiben. Die Schäden an privatem und öffentlichem Eigentum sollen bei mehr als zwölf Millionen Euro liegen. So bezifferte die Innenbehörde den Schaden vor einem Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft.

Viele Verletzte auf beiden Seiten

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wurden 797 Beamtinnen und Beamten im G20-Einsatz verletzt. Dazu, wie viele G20-Gegnerinnen und -Gegner verletzt wurden, gibt es keine abschließenden Zahlen. Von den Krankenhäusern wurden 270 Patientinnen und Patienten dem Kreis der Demonstrierenden und Unbeteiligten zugerechnet, 40 bis 50 wurden mit dem Rettungswagen eingeliefert, 20 mussten stationär behandelt werden. Die Kassenärztliche Notfallpraxis Altona versorgte während des Gipfels 38 verletzte mutmaßliche Demonstrierende. Die meisten und schwersten Verletzungen gab es bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Demonstration am Bahrenfelder Rondenbarg am Morgen des 7. Juli. Dort wurden 14 Demonstrierende verletzt, einige von ihnen schwer mit Knochenbrüchen.

Umfangreiche Fahndung

Nach dem Gipfel ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft mit großem Aufwand gegen G20-Gegnerinnen und Gegner, die sich an Ausschreitungen beteiligt haben sollen. 1.286 Beschuldigte wurden namentlich identifiziert. Darüber hinaus ermittelte die Polizei gegen 1.666 Personen, die unbekannt geblieben sind. Auf 135 der Tatverdächtigen stieß die Polizei durch Fotos, mit denen sie bundesweit fahndete.

Knapp 450 Anklagen

Letztlich klagte die Staatsanwaltschaft 449 Tatverdächtige an. Hunderte von ihnen standen bereits vor Gericht, manche bekamen mehrjährige Gefängnisstrafen. Zwei Männer wurden zu so langen Haftstrafen verurteilt, dass sie noch heute im Gefängnis sind, einer voraussichtlich noch bis März 2023. Und die juristische Aufarbeitung geht weiter: Bei den Hamburger Amtsgerichten liegen noch 29 G20-Verfahren, 14 sollen in diesem Jahr verhandelt werden. Vor dem Landgericht stehen noch elf Prozesse an. Termine für diese gibt es noch nicht.

Keine einzige Anklage gegen die Polizei

Dem gegenüber gibt es nicht eine Anklage gegen Polizistinnen und Polizisten, die beim G20-Gipfel im Einsatz. Es gab zwar zahlreiche Anzeigen, und das Dezernat Interne Ermittlungen der Hamburger Innenbehörde leitete 157 Ermittlungsverfahren ein. Nicht eines davon mündete in eine Anklageschrift und einen Prozess. Nur in einem Fall bekam ein Polizist einen Strafbefehl zugeschickt - wegen der Verletzung eines Kollegen.

Polizeieinsätze und Maßnahmen rechtswidrig

Die Gerichte erklärten mehrere Polizeieinsätze und Maßnahmen der Innenbehörde im Nachhinein für rechtswidrig. Das Verwaltungsgericht entschied beispielsweise, dass Mitglieder der Jugendgruppe "Die Falken" bei ihrer Anreise zu Unrecht mehrere Stunden in Gewahrsam genommen wurden. Und das Hamburger Landgericht entschied im Juni 2018, dass einige Ingewahrsamnahmen von Demonstrierenden rechtswidrig waren. Rechtswidrig waren auch Polizeimaßnahmen gegen das G20-Protestcamp auf Entenwerder, so das Urteil des Verwaltungsgerichts in diesem Mai. Die Polizei hätte den Zugang zur Halbinsel nicht absperren dürfen. Nach Auffassung der Richter fiel das angemeldete Zeltlager in erheblichen Teilen unter das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Im Juni 2018 verkündet Hamburgs Innensenator Andy Grote die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten.

Kein gemeinsamer Abschlussbericht

Nach dem Gipfel tagte ein G20-Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft, um die Gipfeltage in der Stadt aufzuarbeiten. Der Ausschuss beendete seine Arbeit ohne einen gemeinsamen Abschlussbericht vorzulegen, wie es sonst bei Untersuchungsausschüssen üblich ist.

VIDEO: G20-Aufarbeitung in der Bürgerschaft (1 Min)