Vor dem Stadtderby: HSV-Treppe und mehr Polizeipräsenz Stand: 12.08.2021 06:21 Uhr Am Freitagabend steigt in Hamburg das Stadtderby der beiden Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Bei der Hamburger Polizei laufen die Vorbereitungen, man ist aber gelassen.

Die Beamten und Beamtinnen erwarten weder Ausschreitungen noch Fanmärsche und gehen davon aus, dass sich alle Stadionbesucher und -besucherinnen an die Corona-Regeln halten. Rund 10.000 Fans dürfen am Freitag am Millerntor dabei sein.

Zivilfahnder im Einsatz

Bereits am Abend vor dem Spiel will die Polizei aber mehr Präsenz auf St. Pauli zeigen. Auch Zivilfahnder seien im Einsatz, betonte Polizeisprecher Holger Vehren. "Wir gehen davon aus, dass sich die Problemfans eher nicht im Stadion aufhalten werden, sondern in Restaurants, Kneipen und sonstigen Lokalitäten um das Stadion herum." Es lägen bisher keine Erkenntnisse vor, dass es zu geplanten Auseinandersetzungen kommen werde, sagte der Polizeisprecher.

Davidtreppe in HSV-Farben

"Aber trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass bereits im Vorfeld gewisse Aktionen passieren werden. Wir hatten in der Vergangenheit bereits eine angemalte Treppe, in einer Farbe, die vorher dem anderen Verein gehörte." Gemeint ist die Davidtreppe an der Hafenstraße auf St. Pauli, die seit Kurzem in den HSV-Farben Schwarz-Weiß-Blau erstrahlt. Vorher war sie in Braun-Weiß, den Farben des FC St. Pauli gehalten.

"So etwas ist mir lieber, als wenn während des Spiels Raketen in den Block des Gegners fliegen", sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz am Mittwoch bei der Pressekonferenz zum Derby. Beide Vereine seien nun mal sportliche Rivalen, "das gehört irgendwie dazu, aber alles sollte im Rahmen bleiben". Der 43-Jährige berichtete zugleich von einer Jahre zurückliegenden Aktion der St.-Pauli-Szene am Volksparkstadion. "Da wurde auch mal der Fuß von Uwe Seeler braun angemalt."

