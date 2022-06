Verteidigungsministerin Lambrecht bei Beförderungsappell in Hamburg

Stand: 18.06.2022 17:45 Uhr

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat am Sonnabend an der feierlichen Beförderung von rund 400 Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärtern in Hamburg teilgenommen. Zum ersten Mal nach drei Jahren fand der größte militärische Festakt in der Hansestadt wieder in Präsenz statt.