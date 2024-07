Stand: 11.07.2024 06:08 Uhr Unwetterwarnung: Fanfest in Hamburg geräumt

In Hamburg sind am MIttwochabend rund 6.000 Menschen zum Public Viewing aufs Heiligengeistfeld gekommen. 20 Minuten nach dem Anpfiff des EM-Halbfinals zwischen den Niederlanden und England war das allerdings vorbei. Wegen einer Unwetterwarnung hatten die Organisatoren die Veranstaltung abgebrochen. Das befürchtete Unwetter mit Starkregen und Gewitter blieb am Ende jedoch aus.

