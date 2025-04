Stand: 16.04.2025 12:05 Uhr Unfall in Langenhorn: Radfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Eine 90 Jahre alte Radfahrerin ist wenige Tage nach einem Unfall in Langenhorn im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Das teilte die Hamburger Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall war vergangene Woche am Donnerstagnachmittag passiert. Die Frau war bei Rot über die Langenhorner Chaussee gefahren. Ein 40-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr schnell genug bremsen und streifte die Seniorin. Sie stürzte und verletzte sich dabei lebensgefährlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.04.2025 | 13:00 Uhr