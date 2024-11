Stand: 01.11.2024 08:27 Uhr Umsatz bei Hamburger Optikerkette Fielmann steigt

Die Hamburger Optikerkette Fielmann bleibt auf Wachstumskurs: Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 13 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Das deutliche Plus sei auch ein Ergebnis von Firmen-Zukäufen in den USA. Fielmann ist die größte Optikerkette in Europa und ist überwiegend im Familien-Besitz.

