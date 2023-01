Überfall auf Pfandleihe in Harburg: Auto bleibt im Eingang stecken Stand: 05.01.2023 13:42 Uhr In Harburg haben am späten Mittwochabend mehrere Unbekannte versucht in eine Pfandleihe mit Juwelierladen einzubrechen. Dabei rasten sie mit einem Auto in das Geschäft. Die Einbrecher sind auf der Flucht.

Als die Polizei in der Lüneburger Straße eintraf, lief der Motor des roten Mercedes aus den 1990er-Jahren noch. Der Wagen ragte zur Hälfte aus dem Pfandleihhaus, das auch Geldwechsel und einen Juwelier-Service anbietet. Er hatte sich in der zerstörten Tür und einem Schutzgitter verkeilt. Zeuginnen und Zeugen wollen drei Männer gesehen haben, die vom Tatort geflohen sind. Sie waren den Angaben zufolge schlank und dunkel gekleidet. Das Auto hatten sie nach ersten Erkenntnissen zuvor im Stadtteil Wilstorf gestohlen.

Polizei sucht mit einem Großaufgebot

Polizistinnen und Polizisten suchten die Fußgängerzone mit Taschenlampen ab. Insgesamt waren rund 20 Polizeiwagen und ein Hubschrauber an der Suche nach den Tätern beteiligt. Zudem waren Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes zur Spurensicherung im Einsatz.

Einbruch anscheinend ohne Erfolg

Ein Abschleppunternehmen transportierte das völlig ramponierte Einbruchs-Auto ab. Das Fahrzeug werde nun von der Polizei untersucht. Der Einbruch schien erfolglos gewesen zu sein. Es waren keine zerbrochenen Vitrinen zu sehen. Zudem könnte das Auto selbst durch das Steckenbleiben den direkten Fluchtweg blockiert haben. Die Polizei sucht weiter nach Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Ähnliche Tat im Oktober am Neuen Wall

Dieser Einbruch in Harburg ähnelt sehr einer Tat am Neuen Wall in der Hamburger Innenstadt im Oktober 2022. Dort waren die Täter auch mit einem älteren Auto in das Schaufenster einer Luxusboutique gefahren und waren mit teuren Taschen entkommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.01.2023 | 06:00 Uhr