UKE-Mediziner Kluge: Omikron und die Personalsorgen Stand: 18.01.2022 20:34 Uhr Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, nennt die Lage auf den Intensivstationen im Gespräch mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen stabil. Allerdings macht ihm die Personalsituation Sorge.

Während die Zahl der Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen in Hamburg auf einem stabilen Niveau sei, sei die Tendenz auf den Normalstationen zunehmend. "Und wir haben viele erkrankte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Das sei schon "grenzwertig" und das "stellt uns vor Herausforderungen."

"Einige wenige mit Omikron gekommen"

Auf den Intensivstationen des UKE würden viele Patienten und Patientinnen schon sehr lange liegen, die sich mit der Delta-Variante des Corona-Virus infiziert und schwere Verläufe hätten. "Wir haben einige wenige, die jetzt mit Omikron gekommen sind. Die haben durchaus auch schwere Verläufe, wenn sie ungeimpft sind. Die Geimpften haben eigentlich fast alle leichte Verläufe."

Sorge wegen ungeimpften Älteren

Momentan gebe es viel Infektionsgeschehen bei Kleinkindern, bei Kindern, bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen, die im Regelfall gut geschützt seien und ein geringes Risiko hätten, schwer zu erkranken. "Aber wir haben noch mehr als drei Millionen ungeimpfte über 60-Jährige - das ist ein Riesenproblem." Und es gebe auch Bundesländer, die sehr schlecht dastünden bei der Impfquote. "Wenn da die Omikron-Welle richtig durchzieht, dann erwarten wir wieder viel mehr Menschen in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen." Deshalb müsse man mit angezogener Handbremse in die nächsten zwei bis drei Wochen gehen.

Kluge geht von Personalverlust wegen Impfpflicht aus

Kluge geht davon aus, dass man mit der Einführung der Impfpflicht für medizinisches Personal Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Mitte März verlieren werde. In seiner Abteilung habe man eine 100-prozentige Impfquote bei Ärztinnen und Ärzten und 96 Prozent im Intensivpflegebereich. Er gehe davon aus, dass man die übrigen einfach verlieren werde. "Das ist ein Problem, und daher sind wir von der intensivmedizinischen Fachgesellschaft auch für eine generelle Impfpflicht. Dann würde der Druck noch einmal steigen und wir wären alle noch mal besser geschützt in den kommenden Wochen und Monaten."

Hoffnung auf einen entspannten Frühling

Im Moment befände man sich in Deutschland in einer aufsteigenden Infektionswelle und man müsse abwarten, bis die Zahl der Infektionen den Zenit überschreiten. Erst dann könne man gut abschätzen, wie es weitergehe. "Dann ist natürlich die Hoffnung, dass viele entweder geimpft oder genesen sind und dass wir dann in einen entspannten Frühling gehen. Ich denke, da besteht eine sehr realistische Chance und Hoffnung." Wie es mittelfristig weitergehe, wisse aber momentan keiner.

