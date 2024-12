Stand: 05.12.2024 12:43 Uhr Treffen von Notfall- und Intensivmedizinern in Hamburg

Notfall- und Intensivmedizinerinnen und -mediziner aus ganz Deutschland treffen sich dieser Tage im CCH am Dammtorbahnhof. Hauptthema auf ihrem Jahreskongress ist die Notfallreform. Sie droht wegen des Ampel-Aus auf die lange Bank geschoben zu werden. Die Reform packe die wichtigsten Probleme in der Notfallversorgung an. Sie könne dabei helfen, dass Patientinnen und Patienten schnellere Hilfe bekommen, so die Medizinerinnen und Mediziner.

