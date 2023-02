Stand: 03.02.2023 20:33 Uhr Tödlicher Rempler an S-Bahnhof Ohlsdorf: Anklage erhoben

Nach dem tödlichen Sturz eines Mannes vor eine S-Bahn in Ohlsdorf durch einen Rempler hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 62-Jährigen erhoben. Sie wirft ihm Körperverletzung mit Todesfolge vor, so die Behörde gegenüber dem "Hamburger Abendblatt". Das Opfer, ein 56-jähriger Radfahrer, war mit einem Fuß auf dem Pedal über den Bahnsteig gerollt. Dabei rempelte der Angeklagte ihn bewusst an, wie Überwachungsbilder zeigen. Der Angeklagte war im Juni 2022 festgenommen worden.

