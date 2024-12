Stand: 29.12.2024 08:25 Uhr Tennis: Zverev-Sieg für Deutschland bei United Cup

Alexander Zverev ist der Start in die neue Tennissaison geglückt. Der Hamburger sorgte im Auftaktspiel des deutschen Teams beim United Cup in Australien für die vorzeitige Entscheidung gegen Brasilien. Zverev setzte sich in Perth gegen Thiago Monteiro mit 6:4, 6:4 durch und erzielte damit das 2:0. Zuvor hatte sich Laura Siegemund mit 6:3, 1:6, 6:4 gegen die höher eingeschätzte Beatriz Haddad Maia durchgesetzt. Das abschließende Doppel hatte damit keine spielentscheidende Bedeutung mehr.

