Stand: 23.03.2025 19:47 Uhr Technische Probleme am Elbtunnel: Staus am Sonntag auf der A7

Eine Teilsperrung des Elbtunnels hat am Sonntag bis in den Nachmittag hinein zu langen Staus auf der A7 geführt. Zwei von vier Fahrbahnen in Richtung Hamburg mussten aufgrund technischer Probleme vorübergehend gesperrt werden, so die Polizei. Mittlerweile sind alle Tunnelröhren wieder befahrbar. Auch das ausverkaufte DFB-Pokal-Halbfinale der HSV-Frauen führte rund um das Volksparkstadion zu einem höheren Verkehrsaufkommen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.03.2025 | 19:30 Uhr