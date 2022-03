"Team nebenan": 1.000 Euro für eine Idee Egal ob Sie Bowlingschwestern, Skatbrüder, Kochclique oder einfach Nachbarinnen oder Nachbarn sind – Hauptsache Sie sind das "Team nebenan". Stellen Sie sich und Ihr Team per Video bei der neuen Programm-Aktion von NDR 90,3 und Hamburg Journal vor und erzählen Sie uns, welchen Wunsch wir finanzieren könnten.

Von Montag bis Freitag können Sie für sich und Ihr "Team nebenan" jeweils 1.000 Euro bei NDR 90,3 gewinnen - und 1.000 Euro im Hamburg Journal im NDR Fernsehen um 19.30 Uhr. Insgesamt finanzieren wir Ihnen Wünsche im Wert von 30.000 Euro. Die Preise werden zur Verfügung gestellt von der Deutschen Fernsehlotterie. Ab dem 14. März werden die Gewinnenden ausgewählt. Bewerben können Sie sich bereits jetzt.

Was wünschen Sie sich für Ihr Team nebenan?

Einen neuen Tisch für den Gemeinschaftsgarten, einen Fahrradanhänger für den Nachbarschaftseinkauf oder neue Trikots für Ihren Sportverein. Stellen sich per Videonachricht vor und erzählen Sie uns welche Aktionen, Hilfsangebote oder Feiern sie auf die Beine stellen, was ihre Nachbarschaft ausmacht und sie zusammenschweißt. Und: Was ihr großer Wunsch ist, den wir finanzieren könnten.

VIDEO: "Team nebenan": Videonachricht aufnehen & hochladen - so geht's (3 Min)

Eine Jury entscheidet

Ausgesucht werden die Gewinnerinnen und Gewinner von einer Jury aus den Redaktionen des Landesfunkhauses Hamburg, die nach redaktionellen Kriterien entscheidet. Es gibt von Montag bis Freitag täglich einen Gewinner oder eine Gewinnerin im Radio bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Ihre Bewerbung können Sie bereits jetzt per Video an uns übermitteln. Wir drücken Ihnen die Daumen! Wenn Sie gewonnen haben, werden Sie von uns benachrichtigt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Wie Sie Ihr Video aufnehmen und hochladen, erklärt Ihnen Nicole Steins oben im Video. Sie können sich die Anleitung aber auch hier als PDF herunterladen - oder die Anleitung hier ansehen.

