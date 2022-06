Tag der offenen Tür in der Hamburger Elbphilharmonie Stand: 18.06.2022 13:44 Uhr Großer Andrang beim Tag der offenen Tür in der Hamburger Elbphilharmonie: Zahlreiche Menschen wollten am Sonnabend einen Blick hinter die Kulissen des Konzerthauses werfen.

Besucherinnen und Besucher sind heute noch bis 20 Uhr zu einer Entdeckungsreise eingeladen und können dabei auch bisher unbekannte Facetten von Hamburgs Konzerthaus kennenlernen. Sie erfahren, woher das Licht beim Konzert kommt und lernen die Bühnentechnik kennen. Sie können sehen, wie eine Orgel von innen aussieht oder wo die Künstlerinnen und Künstler sich während der Pause aufhalten. Am Sonntag findet der Tag der offenen Tür von 10 bis 17 Uhr statt.

Blick hinter die Kulissen der Elbphilharmonie

Die Gäste können Teile des Hauses selbstständig erkunden und an nummerierten Info-Punkten Spannendes über architektonische und musikalische Highlights der Elbphilharmonie erfahren. Zusätzlich stehen Guides für Fragen bereit. In Backstage-Touren gelangen kleine Gruppen von Besucherinnen und Besuchern an Orte, die sonst nicht zugänglich sind. Außerdem gibt es Musik auf mehreren Bühnen, Workshops und Hotelführungen.

Tickets im Vorverkauf vergriffen

Auch wenn es sich um einen Tag der offenen Tür handelt, benötigen Gäste Tickets im Wert von jeweils fünf Euro. Im Vorverkauf sind diese wegen des großen Andrangs nicht mehr verfügbar. Es gibt aber möglicherweise noch Restkarten an der Tageskasse.

