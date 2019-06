Stand: 11.06.2019 06:45 Uhr

Sturz in Teich: Kleiner Junge in Lebensgefahr

Bei einem tragischen Unfall an einem Rückhaltebecken im Hamburger Stadtteil Neugraben sind ein Mann und sein sechsjähriger Sohn am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Zunächst war der kleine Junge vermutlich beim Spielen in das Wasserbecken in der Straße Am Röhricht gerutscht und untergegangen. Sein Bruder alarmierte den Vater. Am Ufer des Rückhaltebeckens angekommen, konnte der seinem Sohn aber nicht helfen, da er vermutlich vor Aufregung einen Herzstillstand erlitt und zusammenbrach. Augenzeugen riefen die Feuerwehr.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Taucher konnten den Körper des kleinen Junge aus dem Wasser holen. Vater und Sohn wurden reanmiert. Sie liegen auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Der Sechsjährige befindet sich in akuter Lebensgefahr.

