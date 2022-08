Stand: 18.08.2022 12:26 Uhr Stromnetz Hamburg: Hitze kann für Stromausfälle sorgen

In ganz Hamburg drohen in diesen Tagen Stromausfälle. Laut Stromnetz Hamburg haben die hohen Temperaturen den Erdboden austrockenen lassen. Dabei wurden auch einige Erdkabel und Muffen im Boden beschädigt. Wenn der Strom nicht mehr durch ein defektes Kabel fließen kann, wird er über andere Kabel umgeleitet. Dadurch will der Netzbetreiber die Stromausfälle auf maximal zwei Stunden begrenzen. | Sendedatum NDR 90,3: 18.08.2022 12:00