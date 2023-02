Streit um Gestaltung des Wochenmarkts in Wandsbek Stand: 18.02.2023 12:53 Uhr Wie soll der Wochenmarkt im Zentrum von Wandsbek gestaltet werden? Das Bezirksamt plant auf einem Teil der Fläche ein mehrgeschossiges Gebäude und eine Tiefgarage. Das sorgt für Unruhe unter den Marktbeschickerinnen und Marktbeschickern.

Rund 6.000 Quardratmeter groß ist die Fläche des Wochenmarktes hinter dem Einkaufszentrum Wandsbek Quarree. Die rund 90 Marktbeschickerinnen und -beschicker fragen sich, wo sie während der dreijährigen Bauzeit ihre Stände aufbauen können. Die CDU im Bezirk fordert Planungssicherheit. Sie kritisiert, dass die Bezirksverwaltung nicht zusagen kann, dass die Standgebühren während des Umbaus reduziert werden.

Weiterhin genug Platz für den Wochenmarkt

Die FDP-Fraktion in Wandsbek dagegen begrüßt die Pläne, weil sie die Aufenthaltsqualität verbessern und Wohnraum schaffen würde. Es gebe weiter genug Platz für die Marktbeschickerinnen und -beschicker. Die SPD betont, dass die Planungen in enger Rücksprache mit den Marktbeschickerinnen und -beschickern durch geführt werden und es auch eine akzeptable Zwischenlösung geben soll. Der Koalitionspartner Grüne ergänzt, die Pläne orientierten sich an Zukunft, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit.

