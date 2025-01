Stand: 08.01.2025 19:30 Uhr Steuerzahlerbund kritisiert den Umzug der Staatsanwaltschaft

Der Bund der Steuerzahler kritisiert den kostspieligen Umzug der Staatsanwaltschaft in das Michaelis-Quartier und fordert Aufklärung von der Justizbehörde. Die Hamburgerinnen und Hamburger hätten ein Recht darauf, zu wissen, wie und warum Millionen an öffentlichen Geldern verschwendet worden seien, sagte der Landesvorsitzende Sascha Mummenhoff. Bereits zweimal hatte der Steuerzahlerbund den Umzug in seinem jährlichen Schwarzbuch aufgegriffen. Mehr als zwei Jahre seien gut zehn Millionen Euro Miete gezahlt worden, ohne dass das Gebäude genutzt wurde.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.01.2025 | 19:30 Uhr