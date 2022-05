Steuerschätzung: Hamburg erwartet steigende Einnahmen Stand: 24.05.2022 14:40 Uhr Hamburg kann in diesem und in den kommenden Jahren mit mehr Steuereinnahmen rechnen als zuletzt angenommen. Das geht aus der jüngsten Steuerschätzung hervor, die Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag vorgestellt hat.

Weniger Kurzarbeit, weniger Arbeitslose - und ein vergleichsweise rasanter Aufschwung nach Corona: Das alles sorgt dafür, dass Dressel in diesem Jahr knapp 800 Millionen Euro mehr Steuern verbuchen kann als im November geschätzt - damals war für das Jahr 2022 noch mit Einnahmen in Höhe von 13,26 Milliarden Euro gerechnet worden. "Diese Tendenz setzt sich durchaus in den nächsten Jahren fort, aber die Ukraine-Folgen sind an vielen Stellen noch nicht eingepreist", betonte Dressel.

VIDEO: Mai-Steuerschätzung für Hamburg fällt positiv aus (1 Min)

Dressel ruft Behörden trotzdem zu Sparsamkeit auf

Besonders stark steigen in diesem Jahr die Einnahmen aus der Kapitalertragssteuer - vor allem, weil die Reederei Hapag-Lloyd ihren Aktionären eine Milliardendividende zahlen will. Trotzdem warnt Dressel, dass in den kommenden Jahren viele Behörden ihre Ausgabensteigerungen begrenzen müssten. Einzelne Stellen könnten etwa zunächst nicht wieder neu besetzt werden und manche Investitionen müsse man verschieben, so Dressel.

Über Details des Haushalts bis 2024 berät der Senat Anfang kommenden Monats.

AUDIO: Mai-Steuerschätzung für Hamburg vorgelegt (1 Min) Mai-Steuerschätzung für Hamburg vorgelegt (1 Min)

Weitere Informationen Steuerschätzung in der Corona-Krise: Besser als erwartet Laut November-Steuerschätzung kann Hamburg in diesem Jahr mit mehr als 13 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen. (23.11.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.05.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Steuern Coronavirus